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Ротвейлер развеселил соцсети своей силой воли при виде вкусного мяса

13.07.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ротвейлер развеселил соцсети своей силой воли при виде вкусного мяса

Забавный видеоролик о ротвейлере, который показал невероятно волевой характер, набирает популярность в соцсетях.

Кадры опубликованы в Tik Tok. На них запечатлен ротвейлер, которому хозяйка положила на тарелку кусок мяса и попросила не трогать, пока она не вернется. 

Вероятно, мало кто ожидал, что собака проявит такое терпение, однако пес держался очень долго, всячески себя отвлекая от соблазна. 

Сколько именно продержался ротвейлер, не уточняется, поскольку ролик заканчивается, но хозяйка не вернулась 

Однако некоторые посчитали, что хозяйка не должна была заставлять страдать собаку ради видео.

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Забавный видеоролик о ротвейлере, который показал невероятно волевой характер, набирает популярность в соцсетях. Кадры опубликованы в Tik Tok. На них запечатлен...
 
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