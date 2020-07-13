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Porsche изготовила на 3D-принтере опытные образцы облегченных поршней

13.07.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий автопроизводитель вместе с компаниями Mahle и Trumpf создал новые поршни, изготовленные методом 3D-печати и отличающиеся улучшенной конструкцией.


Инновационные поршни, уже испытанные на опытном образце двигателя спорткара Porsche 911 GT2 RS, оказались на 10% легче серийных кованых аналогов. По словам производителя, новые поршни позволяют повысить частоту вращения, снизить температурную нагрузку, оптимизировать процесс сгорания и улучшить топливную экономичность, при этом мощность 700-сильного двигателя с двумя турбинами можно увеличить на 30 л.с.


Новые поршни для мотора 911 GT2 RS были созданы с использованием так называемого метода лазерного спекания (Laser Metal Fusion) из металлического порошка высокой чистоты. Лазерный луч идет по контуру детали, нагревает слой порошка и производит его спекание. О сроках появления напечатанных на 3D-принтере поршнях для использования на серийных моторах Porsche пока ничего не сообщается.


Компания, к слову, уже широко использует технологию 3D-печати. Так, весной этого года для моделей семейства 911 и 718 стали доступны спортивные сиденья, центральная часть которых (то есть подушки и спинки) частично изготавливается на 3D-принтере. А подразделение Porsche Classic в настоящее время применяет 3D-печать для изготовления около 20 деталей для классических спортивных автомобилей.

 
 
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Немецкий автопроизводитель вместе с компаниями Mahle и Trumpf создал новые поршни, изготовленные методом 3D-печати и отличающиеся улучшенной конструкцией.
 
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