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Китайская армия получила батальон самых современных танков
Источник материала: Tut.by
Китайская Народно-освободительная армия получила первый батальон новейших модернизированных танков Тип 99А2. Машины поступили на вооружение одного из подразделений 81-й полевой армии НОАК. Об этом
81-я полевая армия дислоцируется в Центральном оперативном районе, в ее обязанность входит защита в случае войны Пекина и предоставление резервов для всех остальных районов Китая.
Основной боевой танк Тип 99А2 представляет собой модернизированную версию танка Тип 99, отличающуюся более длинноствольным орудием — оно позволяет придавать большую начальную скорость снарядам и улучшить их точность и бронепробиваемость. Также танк получил новую башню, систему управления огнем и информационный терминал.
Считается, что улучшения, внесенные в Тип 99А2, столь значительны, что его можно считать новым танком, а не просто версией старого. На сегодняшний день именно Тип 99А2 является самым современным ОБТ Китая.
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Ти 99А2 - настолько серьезная модернизация исходной модели, что многие считают его абсолютно новым танком.
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