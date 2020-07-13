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Китайская армия получила батальон самых современных танков

13.07.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайская Народно-освободительная армия получила первый батальон новейших модернизированных танков Тип 99А2. Машины поступили на вооружение одного из подразделений 81-й полевой армии НОАК. Об этом пишет defence-blog.

81-я полевая армия дислоцируется в Центральном оперативном районе, в ее обязанность входит защита в случае войны Пекина и предоставление резервов для всех остальных районов Китая.

Основной боевой танк Тип 99А2 представляет собой модернизированную версию танка Тип 99, отличающуюся более длинноствольным орудием — оно позволяет придавать большую начальную скорость снарядам и улучшить их точность и бронепробиваемость. Также танк получил новую башню, систему управления огнем и информационный терминал.

Считается, что улучшения, внесенные в Тип 99А2, столь значительны, что его можно считать новым танком, а не просто версией старого. На сегодняшний день именно Тип 99А2 является самым современным ОБТ Китая.

 
 
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Ти 99А2 - настолько серьезная модернизация исходной модели, что многие считают его абсолютно новым танком.
 
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