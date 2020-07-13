Китайская армия получила батальон самых современных танков

Источник материала: Tut.by

Китайская Народно-освободительная армия получила первый батальон новейших модернизированных танков Тип 99А2. Машины поступили на вооружение одного из подразделений 81-й полевой армии НОАК. Об этом пишет defence-blog.

The 81st Group Army of the PLA has recently taken delivery of what appears to be a battalion set of Type 99A2 MBTs, according to footage from CCTV-7. It is part of the Central Theatre Command with responsibilities to protect Beijing and act as a reserve for the rest of China. pic.twitter.com/k1CQ3Y6O9r — Sam Cranny-Evans (@Sam_Cranny) July 10, 2020

81-я полевая армия дислоцируется в Центральном оперативном районе, в ее обязанность входит защита в случае войны Пекина и предоставление резервов для всех остальных районов Китая.

Основной боевой танк Тип 99А2 представляет собой модернизированную версию танка Тип 99, отличающуюся более длинноствольным орудием — оно позволяет придавать большую начальную скорость снарядам и улучшить их точность и бронепробиваемость. Также танк получил новую башню, систему управления огнем и информационный терминал.

Считается, что улучшения, внесенные в Тип 99А2, столь значительны, что его можно считать новым танком, а не просто версией старого. На сегодняшний день именно Тип 99А2 является самым современным ОБТ Китая.