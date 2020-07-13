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Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве

13.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 июля в Москве встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

«Для обсуждения запланирован широкий круг актуальных вопросов двухсторонних отношений Беларуси и России, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Особое внимание стороны уделят торгово-экономическому сотрудничеству», — отметили в пресс-службе.

Главы правительств проведут переговоры в расширенном составе.

https://www.belta.by/

 
 
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 14 июля в Москве встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
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