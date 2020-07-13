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Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В продолжение темы развития транспортной инфраструктуры. Как белорусские дороги стали брендом? Почему второе Минское кольцо не хуже немецких автобанов? И какие «улетные» возможности белорусской авиации?
«Транспортная сеть. Всё путем!» Смотрите сегодня, 13 июля, в новой серии проекта «Сделано» в 19.10 на СТВ.
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Новости Беларуси. В продолжение темы развития транспортной инфраструктуры. Как белорусские дороги стали брендом? Почему второе Минское кольцо не хуже немецких...
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