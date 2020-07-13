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Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»

13.07.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В продолжение темы развития транспортной инфраструктуры. Как белорусские дороги стали брендом? Почему второе Минское кольцо не хуже немецких автобанов? И какие «улетные» возможности белорусской авиации?

Про это расскажут авторы новой серии проекта «Сделано».

Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»

Как белорусские дороги стали брендом? Анонс новой серии проекта «Сделано»

«Транспортная сеть. Всё путем!» Смотрите сегодня, 13 июля, в новой серии проекта «Сделано» в 19.10 на СТВ.

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Новости Беларуси. В продолжение темы развития транспортной инфраструктуры. Как белорусские дороги стали брендом? Почему второе Минское кольцо не хуже немецких...
 
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