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Автомобиль Tesla с необычным «водителем» за рулем сняли на видео в США

13.07.2020 16:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Когда в вашем авто есть автопилот, могут происходить очень странные вещи. Например, за рулем может оказаться кто угодно, и большой разницы вы не заметите. Именно такой случай попал на видео в США: там автомобиль с автопилотом выезжал с парковки, а за рулем у него был совсем не человек.

 
 
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