Автомобиль Tesla с необычным «водителем» за рулем сняли на видео в США

Источник материала: Tut.by

Когда в вашем авто есть автопилот, могут происходить очень странные вещи. Например, за рулем может оказаться кто угодно, и большой разницы вы не заметите. Именно такой случай попал на видео в США: там автомобиль с автопилотом выезжал с парковки, а за рулем у него был совсем не человек.