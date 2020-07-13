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Автомобиль Tesla с необычным «водителем» за рулем сняли на видео в США
Источник материала: Tut.by
Когда в вашем авто есть автопилот, могут происходить очень странные вещи. Например, за рулем может оказаться кто угодно, и большой разницы вы не заметите. Именно такой случай попал на видео в США: там автомобиль с автопилотом выезжал с парковки, а за рулем у него был совсем не человек.
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