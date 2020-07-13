В Гродненском районе контрабандисты переправляли сигареты через границу на квадрокоптере

Источник материала: ОНТ

В Гродненском районе неизвестные пытались нелегально переправить сигареты через границу на квадрокоптере. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую пограничную группу.

Оборудованный камерой квадрокоптер военнослужащие погранзаставы «Подлипки» обнаружили 12 июля в непосредственной близости от границы. О наличии у хозяина аппарата противозаконного умысла явно свидетельствовали привязанные к квадрокоптеру мешки с сигаретами. При этом сам аппарат, как отметили в пограничной группе, претерпел некоторые усовершенствования для того, чтобы осуществлять рейсы через границу.

Погранслужбой было инициировано административное производство за попытку незаконного пересечения границы. Впрочем, это не единственное нарушение, которое допустил контрабандист. Так, в пограничной группе напомнили, что использование незарегистрированных беспилотников в пределах пограничной полосы запрещено законом.

Фото: tops.gpk.gov.by

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