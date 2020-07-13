«Сделаем атмосферу невыносимой для фальсификаций»: важное заявление штаба Бабарико

Источник материала: KYKY

Штаб идущего в президенты Беларуси Виктора Бабарико выпустил новое видео. В нем координатор штаба Мария Колесникова рассказывает, какой алгоритм действий остается беларусам, желающим отвоевать свои голоса на выборах. Для тех, кому неудобно смотреть ролик, мы расшифровали речь Колесниковой – и предлагаем ознакомиться с ней в текстовом варианте:

«Самый частый вопрос, который нам задают, – как сделать выборы честными? Да, выборы в Беларуси уже давно стали синонимом фальшивки. Что касается нынешних выборов, то власти и вовсе не хотят вас там видеть. Выборы назначены на август, когда все в отпусках и на дачах.

Выборы почти не анонсируются. Площадки для агитации находятся в безлюдных местах, а сроки для агитации сжаты до рекордных трех недель. Вас не ждут на этих выборах, не хотят, чтобы вы голосовали и в принципе мешались под ногами.

Что мы все можем сделать, чтобы результаты выборов были честными, а не нарисованными? Первое: сведите досрочное голосование к минимуму. Вы понимаете, почему действующей власти выгодно, что вы проголосовали до начала выборов? Правильно. Чтобы подменить ваш выбор на другой.

Отказывайтесь от досрочного голосования – это ваше законное право. Расскажите тем, кто на вас давит, как много для вас значит сам день выборов. Какое удовольствие вы получаете от этого праздника, покупки булочек с изюмом в выборном буфете, общения с соседями на участке, вбрасывания бюллетеня – пусть вас не лишают этого удовольствия. Для более дерзких: вы можете объяснить начальству, что принуждение к досрочному голосованию – это преступление, за которое предусмотрен штраф 15 базовых.

Второе: станьте наблюдателем. Давайте все становиться наблюдателями! Это действительно важно и может помочь. Одним своим присутствием в качестве наблюдателя на участке мы покажем – нам не все равно, что делают с нашими голосами. Давайте наблюдать, давайте анализировать, давайте замечать, кто и что делает с бюллетенями. Давайте сделаем атмосферу на участке невыносимой для фальсификаций. Многие избирательные комиссии, особенно в регионах, в глаза не видели независимых наблюдателей на своих участках – вот они удивятся.

Третье: приходите на участок. Выборы – это не скучная обязаловка. Выборы – это день, когда мы можем участвовать в своей жизни. Больше нет аполитичных или политизированных беларусов – есть люди, которые хотят жить хорошо и свободно. Мы все сделаем свой выбор и будем за него бороться.

На днях сообщество «Честные люди» запустило инициативу по набору в наблюдатели «Все по чесноку». Они хотят собрать, обучить и направить 100 тысяч наблюдателей на 5773 участка. Почему столько? Это важно, чтобы в любой день голосования на участке были мы, беларусы, которым не все равно. Если вам нужно отлучиться по домашним или рабочим делам, на смену придет другой наблюдатель.

Наблюдатели обеспечат подсчет реальной явки и альтернативный подсчет голосов при голосовании. Они обеспечат немедленную обработку протоколов и публичное размещение протоколов, вывешиваемых в каждой из участковых комиссий. Наблюдатель окажет поддержку людям из комиссий, которые сделают правильный моральный выбор и могут от этого пострадать. Гораздо больше они могут пострадать, если примут участие в фальсификации. За это грозит пять лет заключения.

Оставляйте заявки на странице « Честных людей ». Подписывайтесь на каналы страницы «Честных людей» – и вы узнаете, как сделать все быстро и правильно. Скачивайте формы заявления и заполняйте их. Распространите информацию среди друзей, знакомых, коллег.

Молчание – это знак согласия. И если мы не используем наш голос – им может воспользоваться кто-то другой. Вместе – победим!»