Дедушка уже не мог встать. Несли его на руках почти 2 км. Как ищут заблудившихся в лесу людей?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2020 года в лесах Минской области потерялись свыше 20 человек. Последний случай – в Столбцовском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





За грибами пошла вся семья и заблудилась. Началась гроза. Родители нашли дорогу быстро, а 11-летний мальчик пошел другим путем. На его поиски сразу отправились спасатели, но юноша сам дошел до ближайшей деревни и позвонил родным.





Кстати, только за выходные в поисковый отряд МЧС пришло три сообщения об исчезновении детей. К счастью, все малыши найдены.



