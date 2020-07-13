"Он никогда раньше не был так близок к поражению"

The Village Беларусь выбрал самые интересные моменты публикаций. Издание OpenDemocracy опубликовало статью «Ошибки Лукашенко ведут Беларусь к демократизации», где ссылаются на исследование Дэниела Трейсмана «Демократия по ошибке: как промахи автократов приводят к свободному правлению».выбрал самые интересные моменты публикаций.





Трейсман рассмотрел все процессы перехода к демократии, начиная с 1800 года, и пришел к выводу, что только одна треть из них произошла из-за преднамеренного выбора власти. Две трети, утверждает он, были результатом ошибочных стратегий, которые самодержавные лидеры приняли в своих попытках сохранить власть.





Снова могли повториться «пресные» выборы

Лукашенко явно совершает ошибки.





Проблема в том, что, хотя самодержавная система Беларуси препятствует избирательной конкуренции, распространено мнение, что Лукашенко победил бы на предыдущих выборах, даже если бы голоса считали честно. Традиционная оппозиция давно дискредитировала себя в своей неохотной борьбе против режима, которая обычно состояла из продвижения популистских лозунгов и слаборазвитой стратегии.





Прежние случаи серьезного сопротивления режиму Лукашенко приходились на 2006 и 2010 годы, когда тысячи протестующих вышли на улицы с призывами к демократическим переменам. Эти протесты были встречены репрессиями и задержаниями как гражданских участников, так и кандидатов в президенты. (Популярные кандидаты в Беларуси имеют привычку заканчивать выборы в тюрьме или эмиграции).





После довольно ярких кампаний 2006 и 2010 годов в 2015 году прошли «пресные» выборы: гражданское общество не желало поддерживать «технических» оппозиционных кандидатов и поэтому оставалось безучастным. В этом году должно было быть то же самое, но в последнюю минуту случился резкий поворот.









1. Выборы не в то время

Первая и самая фундаментальная — это то, что Трейсман называет «неправильным подходом к выборам». Действующий президент решил провести президентские выборы именно в тот момент, когда его рейтинг упал до небывало низкого уровня в свете крайне непопулярной реакции на пандемию COVID-19.





На самом деле Лукашенко мог бы провести эти выборы в 2019 году, но вместо этого предпочел провести традиционно более спокойные и менее значительные парламентские выборы. Если бы Лукашенко баллотировался в президенты в прошлом году, он, скорее всего, оказался бы в менее стрессовых обстоятельствах.





Неудачное проведение выборов, по мнению Трейсмана, является одной из самых распространенных ошибок, которые приводят к демократизации — на этот фактор приходится около 22% изученных случаев.





2. Немотивированное насилие

Второй ошибкой было «принуждение к контрпродуктивному насилию» — причина еще 22% смен режима. Лукашенко лично инициировал арест Сергея Тихановского, после чего милиция обнаружила у него дома за диваном 900 тысяч долларов наличными — но, что подозрительно, только во время третьего обыска дома (который произошел ночью). Многие беларусы не верят, что эти деньги действительно принадлежали Тихановскому или его семье.





Дело против Виктора Бабарико также вызвало общественное недовольство, так как его сторонники начали ходатайствовать о его немедленном освобождении. Кроме того, в ходе расследования была проведена весьма спорная конфискация ценных произведений искусства из коллекции его бывшего банка — картин Марка Шагала, Хаима Сутина и других известных художников, связанных с Беларусью. Общая стоимость коллекции оценивается примерно в 20 миллионов долларов. Как и в случае с Тихановским, Amnesty International считает арест Бабарико политически мотивированным.





Также были арестованы и известные блогеры, но важно и то, что среди задержанных есть не только гражданские активисты и политики. Случайные прохожие на акциях протеста также были арестованы и оштрафованы.





Например, случай, который привлек внимание общественности, касался хирурга-онколога, получившего штраф за «участие в массовых акциях протеста», когда он просто болтал с подругой.





Многие люди были задержаны в очереди в магазин, где продается одежда и товары с национальной беларуской символикой — Symbal.by. Эти события побудили многих известных деятелей, в том числе ведущих государственных телеканалов, выступить против милицейского произвола и политических репрессий. Некоторые из них столкнулись с санкциями на работе или полностью потеряли работу.









3. Провал на внешней арене

Случай с Бабарико также потенциально подтолкнул Лукашенко к третьей ошибке — «крупному внешнеполитическому провалу», на долю которого, по мнению Трейсмана, приходится 17% переходов к демократии, которые случились из-за просчетов властей.





В течение 20 лет Бабарико возглавлял Белгазпромбанк — более 99% его акций принадлежит российскому энергетическому гиганту «Газпром» и его ассоциированному банку Газпромбанк.





Сразу же после начала расследования в отношении руководства Белгазпромбанка беларуское правительство назначило исполняющим обязанности председателя правления бывшую главу беларуского Нацбанка Надежду Ермакову.





Пока идет дискуссия о том, законна ли эта акция, и «Газпром», и Газпромбанк четко обозначили свою позицию: действия беларуских чиновников незаконны, поскольку только акционеры могут назначить главу Белгазпромбанка. Поэтому последние «намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными средствами правовой защиты».





Будет ли эта путаница вокруг российских активов обострять отношения Лукашенко с Владимиром Путиным, остается неясным. Президенты встретились друг с другом на Параде Победы в Москве в конце июня, но, как сообщается, эта встреча была холодной, и Лукашенко сразу после парада уехал в Минск





Вскоре после этого Путин и Лукашенко вместе открыли памятник времен Второй Мировой войны недалеко от российского города Ржева. Опять же, даже официальные отчеты утверждают, что они не разговаривали долго.





В целом Россия, похоже, дистанцировалась от беларуских выборов и публично не поддержала Лукашенко (как и любого другого кандидата). В то же время Лукашенко и его чиновники продолжают говорить о причастности России и неназванных российских «кукловодах» за спиной Виктора Бабарико к проходящим выборам.





Вряд ли эта риторика может улучшить и без того далеко не идеальные отношения между Беларусью и ее крупнейшим партнером. Европейский Союз, вероятно, встанет на путь введения новых санкций против Лукашенко в условиях обострения репрессий — и это может лишить беларуского президента внешнеэкономической поддержки, необходимой для продолжения его правления.





Как Лукашенко страхуется и нивелирует ошибки

Эти предположения не обязательно означают, что режим Лукашенко находится на грани краха. Прежде всего, ошибки, которые он совершил до сих пор, повлияли лишь на определенную долю — неважно, насколько значительную — населения.





Неясно, оказали ли они какое-либо влияние на элиту. Как показывает исследование, наиболее распространенным способом смены режима является государственный переворот — почти две трети провалов авторитарных режимов происходят из-за того, что элиты становятся нелояльными. И лишь 10% неконституционных падений автократических режимов происходят в результате народного восстания.





Подстелил соломки

В Беларуси пока нет намеков на какой-то распад элиты, тем более что Лукашенко недавно обновил свой кабинет министров. Рыночно-либеральный премьер-министр Сергей Румас был заменен на военно-ориентированного Романа Головченко, и в целом в кабинет министров вошло больше представителей силовых структур — так называемых силовиков.





Владимир Макей, министр иностранных дел, которого многие считают одним из самых либеральных и прозападных членов кабинета Лукашенко, недавно продемонстрировал свою поддержку действиям действующего правительства.





«Режим силен», — заявил он в своем последнем интервью. Поэтому даже теоретически такая ситуация оставляет мало места для трансформации беларуской политической структуры изнутри.





Что касается внешнеполитических ошибок, то они могут закончиться вообще без каких-либо существенных последствий. Ни Россия, ни ЕС до сих пор не ввели никаких официальных санкций в отношении Беларуси, и даже если они это сделают, Лукашенко уже давно развивает дружбу с такими богатыми игроками, как Китай и арабские государства Персидского залива (в частности, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия).





В случае, если обычные партнеры Беларуси решат отвернуться от действующего президента, эти страны могут стать альтернативными источниками международной поддержки и инвестиций для беларуской экономики.









Ошибки не суммируются

Самое главное, что ошибки связаны не с их количеством, а с качеством. Как выяснил Дэниел Трейсман, большинству режимов достаточно было одной ошибки, чтобы потерпеть неудачу, — а две, три или четыре ошибки случались значительно реже.





И до сих пор Лукашенко хорошо справлялся с этим аспектом, распределяя вероятные точки общественных волнений по времени. Арест Сергея Тихановского произошел в одном медиа-цикле, задержание Виктора Бабарико — в другом, отказ в регистрации Цепкало — в третьем.





Хотя Лукашенко продолжает совершать ошибки, они, похоже, происходят постепенно, и в результате общественное недовольство размазывается. Режим может постоянно достигать «точки кипения» для начала беспорядков, но никогда не превышать ее.





Тем не менее, неправильное обращение с репрессивным аппаратом, по-видимому, представляет самую серьезную угрозу для власти Лукашенко.





Становится все более очевидным, что средства, используемые для сдерживания мирного сопротивления, непродуктивны и только вызывают еще большее беспокойство среди общественности. Все больше людей становятся политически активными: они не одобряют аресты потенциальных кандидатов в президенты и давление на тех, кто готов легально участвовать в избирательных кампаниях.





Все больше людей чувствуют себя лично вовлеченными, поскольку их подписи отклоняются, поскольку они, их друзья и члены семьи штрафуются или задерживаются за то, что не кажется им незаконным.





Все больше людей хотят, чтобы их голоса были действительно услышаны при свободном и справедливом голосовании. Как ни странно, а потому и удивительно, гражданское общество не ослабевает, как бы сильно оно ни пострадало.





Конечно, еще слишком рано списывать Лукашенко со счетов как президента Беларуси, но его обычно ловкая политическая стратегия никогда не подводила его так близко к поражению, как в этот раз.