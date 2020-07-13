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Как не заболеть от кондиционера: 3 проверенных способа
Источник материала: ОНТ
Как спастись от летней жары? Самый простой способ – приобрести кондиционер. С его помощью в помещении можно создать комфортные условия для работы и отдыха. Однако использовать эту вещь необходимо правильно, чтобы не нанести вред своему здоровью.
Кондиционер может стать причиной различных заболеваний – от лихорадки до сильной ангины. Выполняйте следующие рекомендации, чтобы избежать проблем со здоровьем от кондиционера.
Настройте правильную температуру
В помещении температура воздуха, создаваемая кондиционером, не должна значительно отличаться от уличной. Оптимальная разница температур – около семи градусов. Кроме того, на сплит-системе нужно настраивать жалюзи таким образом, чтобы поток холодного воздуха не был направлен на людей, находящихся в помещении.
Проветривайте комнату
Даже если у вас есть кондиционер, это не повод забывать о проветривании помещения. Перед тем, как включить сплит-систему, откройте окна – это освежит воздух и кондиционер не будет прогонять воздух, полный бактерий.
Чистите кондиционер
Скапливающаяся в фильтрах кондиционера пыль может содержать болезнетворные бактерии, поэтому систему нужно регулярно чистить.
ФОТО: tion.ru
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Как спастись от летней жары? Самый простой способ – приобрести кондиционер. С его помощью в помещении можно создать комфортные условия для работы и отдыха. Однако...
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