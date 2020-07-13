Как не заболеть от кондиционера: 3 проверенных способа

Источник материала: ОНТ

Как спастись от летней жары? Самый простой способ – приобрести кондиционер. С его помощью в помещении можно создать комфортные условия для работы и отдыха. Однако использовать эту вещь необходимо правильно, чтобы не нанести вред своему здоровью.

Кондиционер может стать причиной различных заболеваний – от лихорадки до сильной ангины. Выполняйте следующие рекомендации, чтобы избежать проблем со здоровьем от кондиционера.

Настройте правильную температуру

В помещении температура воздуха, создаваемая кондиционером, не должна значительно отличаться от уличной. Оптимальная разница температур – около семи градусов. Кроме того, на сплит-системе нужно настраивать жалюзи таким образом, чтобы поток холодного воздуха не был направлен на людей, находящихся в помещении.

Проветривайте комнату

Даже если у вас есть кондиционер, это не повод забывать о проветривании помещения. Перед тем, как включить сплит-систему, откройте окна – это освежит воздух и кондиционер не будет прогонять воздух, полный бактерий.

Чистите кондиционер

Скапливающаяся в фильтрах кондиционера пыль может содержать болезнетворные бактерии, поэтому систему нужно регулярно чистить.

ФОТО: tion.ru

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