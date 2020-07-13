Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ

Источник материала: Вороновская газета





Летняя школа юных экономистов стартует 16 июля в БГУ. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются школьники, лицеисты и гимназисты 8-11-х классов. Организуется мероприятие с целью систематизации экономических знаний и повышения уровня финансовой грамотности старшеклассников.

Преподавателями школы выступят студенты и магистранты экономического факультета БГУ. Темами занятий определены семейный бюджет и его распределение, финансовая безопасность, банковские вклады. Также слушатели научатся разрабатывать идею для успешного стартапа. Кроме того, молодые преподаватели расскажут об экономическом факультете, учебном процессе, специальностях, поделятся опытом студенческой жизни, помогут абитуриентам определиться с выбором профессии.

Всего запланировано четыре занятия, которые пройдут по четвергам с 16.00 до 17.20. Обучение бесплатное. Организатором выступает экономический факультет БГУ.

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