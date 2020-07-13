Об этом сообщил президент PERN Игорь Василевский.





PERN рассчитывает, что реверсный режим позволит получать стабильный дополнительный доход. Оператор рассчитывает, что к декабрю на рынке транспортировки нефти появится компания, заинтересованная в поставках нефти в Беларусь по этому маршруту.





С белорусской стороной PERN ведет переговоры относительно объемов прокачки и правил доставки. Оператор оговаривает, что появление нового клиента не должно помешать удовлетворению текущих потребностей польских НПЗ.