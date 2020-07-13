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Польша настроит "Дружбу" на реверс в декабре

13.07.2020 17:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский оператор трубопровода «Дружба» — компания PERN — рассчитывает в декабре завершить настройку трубопровода для работы в режиме реверса, чтобы подавать альтернативную нефть к границе Беларуси на участке Плоцк — Адамово.

Об этом сообщил президент PERN Игорь Василевский.

PERN рассчитывает, что реверсный режим позволит получать стабильный дополнительный доход. Оператор рассчитывает, что к декабрю на рынке транспортировки нефти появится компания, заинтересованная в поставках нефти в Беларусь по этому маршруту.

С белорусской стороной PERN ведет переговоры относительно объемов прокачки и правил доставки. Оператор оговаривает, что появление нового клиента не должно помешать удовлетворению текущих потребностей польских НПЗ.
 
 
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Польский оператор трубопровода «Дружба» — компания PERN — рассчитывает в декабре завершить настройку трубопровода для работы в режиме реверса, чтобы подавать...
 
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