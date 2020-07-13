ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Павел Усов: Народ взбунтовался, и Лукашенко ему этого не простит

13.07.2020 18:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Огнём и мечем придётся пройтись властям по белорусскому обществу, чтобы гарантировать хоть какую-то стабильность и предсказуемость в грядущую пятилетку. Это будет последний крестовый. На костры интеллигенцию и бизнес, под меч культуру и историю.



Лукашенко же придётся жить в неприступном замке в самой высокой башне, прячась от народа, находясь в окружении небольшого круга верных крестоносцев (режимоносцев). Для него наступает новая реальность. Теперь он находится на вражеской земле, он просто захватчик, его вера и вера в него растоптана и уничтожена.

Народ взбунтовался, и Лукашенко ему этого не простит. Политическое пространство должно быть выжжено: развитие, реформы, диалоги будут заменены регулярными репрессивными практиками. Все и вся, что имело отношение к электорально-социальному бунту подлежит искоренению. Оставшихся ждёт “новое крещение”.
Только так система и клан Лукашенко может выжить. Ситуация такова, что вернуть “любовь общества” или хотя бы благое равнодушие к нынешнему режиму уже не удастся. А значит и нет надобности притворяться, справедливым и “заботящимся” о людях. Покупать народную любовь, скрывать социальную эксплуатацию и выкачивание ресурсов.


Более того, его верные союзники теперь только силовики и небольшая клика чиновников, только благодаря им он сохраняет власть, а за это придётся расплачиваться. Должности и высокие зарплаты будут недостаточной наградой для баронов. Чтобы сохранить их лояльность и усилить консолидации им выделят “вотчины и уделы”, дадут право взимать дань с непокорного народа. Сформируется полностью новый “военно-служилый” класс. Начнётся перераспределение ресурсов, волна захвата приватного бизнеса, рост коррупции. Это станет элементом политики “принуждения к покорности”. Чтобы заставить общество быть молчаливым и послушным его начнут нещадно грабить.

Горе побеждённым.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огнём и мечем придётся пройтись властям по белорусскому обществу, чтобы гарантировать хоть какую-то стабильность и предсказуемость в грядущую пятилетку. Это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Казакевич: При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика