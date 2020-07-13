Павел Усов: Народ взбунтовался, и Лукашенко ему этого не простит









Лукашенко же придётся жить в неприступном замке в самой высокой башне, прячась от народа, находясь в окружении небольшого круга верных крестоносцев (режимоносцев). Для него наступает новая реальность. Теперь он находится на вражеской земле, он просто захватчик, его вера и вера в него растоптана и уничтожена.





Народ взбунтовался, и Лукашенко ему этого не простит. Политическое пространство должно быть выжжено: развитие, реформы, диалоги будут заменены регулярными репрессивными практиками. Все и вся, что имело отношение к электорально-социальному бунту подлежит искоренению. Оставшихся ждёт “новое крещение”.

Только так система и клан Лукашенко может выжить. Ситуация такова, что вернуть “любовь общества” или хотя бы благое равнодушие к нынешнему режиму уже не удастся. А значит и нет надобности притворяться, справедливым и “заботящимся” о людях. Покупать народную любовь, скрывать социальную эксплуатацию и выкачивание ресурсов.









Более того, его верные союзники теперь только силовики и небольшая клика чиновников, только благодаря им он сохраняет власть, а за это придётся расплачиваться. Должности и высокие зарплаты будут недостаточной наградой для баронов. Чтобы сохранить их лояльность и усилить консолидации им выделят “вотчины и уделы”, дадут право взимать дань с непокорного народа. Сформируется полностью новый “военно-служилый” класс. Начнётся перераспределение ресурсов, волна захвата приватного бизнеса, рост коррупции. Это станет элементом политики “принуждения к покорности”. Чтобы заставить общество быть молчаливым и послушным его начнут нещадно грабить.





Горе побеждённым.







