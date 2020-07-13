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Казакевич: При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам

13.07.2020 18:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Казакевич: При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам

Доступ к деструктивным интернет-ресурсам может быть заблокирован в случае возникновения угрозы национальной безопасности. Тако заявление в ходе онлайн-конференции сделал первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает БЕЛТА.

В ходе конференции Казакевич ответил на вопрос о том, не будут ли в Беларуси применяться российский опыт попытки блокировки Telegram. Замминистра выразил мнение, что с технической точки зрения такая блокировка невозможна. 

Фото: pixabay

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Доступ к деструктивным интернет-ресурсам может быть заблокирован в случае возникновения угрозы национальной безопасности. Тако заявление в ходе...
 
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