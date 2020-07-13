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С 14 по 17 июля Госавтоинспекция Брестчины проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!»
13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Зачастую совершение необдуманных обгонов водителями приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями.
Дорожно-транспортные происшествия по причине выезда водителями на полосу встречного движения имеют тяжелые последствия. На загородных дорогах обгон – самый опасный вид маневрирования.
С начала года на территории Брестской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Водителям следует различать понятия «обгон» и «опережение».
Обгон – это опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения (сторону проезжей части дороги).
Опережение – это движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутно движущегося транспортного средства (транспортных средств).
С целью предупреждения таких аварий Госавтоинспекция проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!».
Водителям при совершении маневра обгона, необходимо помнить следующие правила:
За нарушение правил обгона предусмотрен денежный штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.
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С 14 по 17 июля Госавтоинспекция Брестчины проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!»
Зачастую совершение необдуманных обгонов водителями приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями. Дорожно-транспортные происшествия по причине...
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