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С 14 по 17 июля Госавтоинспекция Брестчины проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!»

13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Зачастую совершение необдуманных обгонов водителями приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями.

С 14 по 17 июля Госавтоинспекция Брестчины проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!»

Дорожно-транспортные происшествия по причине выезда водителями на полосу встречного движения имеют тяжелые последствия. На загородных дорогах обгон – самый опасный вид маневрирования.

С начала года на территории Брестской области произошло четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Водителям следует различать понятия «обгон» и «опережение».

Обгон – это опережение одного или нескольких движущихся транспортных средств, связанное с выездом на встречную полосу движения (сторону проезжей части дороги).

Опережение – это движение транспортного средства со скоростью, превышающей скорость попутно движущегося транспортного средства (транспортных средств).

С целью предупреждения таких аварий Госавтоинспекция проведет профилактическую акцию «Твое внимание – чья-то жизнь!».

Водителям при совершении маневра обгона, необходимо помнить следующие правила:

- обгон запрещен на пешеходных переходах, железнодорожных переездах;
- нельзя совершать «двойной обгон»;
- следует убедиться, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна, и своими действиями он не создает угрозу безопасности дорожного движения, не заставит его участников изменить направление и (или) снизить скорость движения.

За нарушение правил обгона предусмотрен денежный штраф в размере от двух до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до одного года или без лишения.

Водителям при совершении обгона необходимо убедиться в безопасности маневра, а также прогнозировать дорожную обстановку.

 
 
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  Зачастую совершение необдуманных обгонов водителями приводит к дорожным авариям с тяжелыми последствиями. Дорожно-транспортные происшествия по причине...
 
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