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Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

13.07.2020 19:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда. 

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Эти кадры хранятся не только в телеархивах, но и в памяти каждого, кто приложил руку к возведению 2-го дорожного кольца вокруг Минска.

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Строить МКАД начали в 2010 году. Тогда было трудно даже представить, о каких масштабах идёт речь, какие возможности, сомкнувшись вокруг столицы, откроет новое кольцо.

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Главный козырь новостроя – покрытие. Вместо асфальта – бетон. На таком подходе в дорожном строительстве настаивал Президент. 

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Бетонным дорогам у нас быть! Мы будем их строить. И, чтобы не забыли, вопрос 10 % цемента, который мы должны направить на строительство бетонных дорог. Не только дорог, но и подъездов, площадок и т.д. Я это запомню, и мне напоминать это никто не будет. Это железобетонное поручение, которое правительство должно выполнять.

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

160 км бетонной трассы, 4 полосы, 11 двухуровневых развязок и пропускная способность – 20 000 автомобилей в сутки. Неплохое дополнение к тому, что эксплуатировать «бетонку» можно вдвое дольше асфальтных магистралей.   

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

С этой минуты второе кольцо – в авторитме страны. Важный экзамен белорусские дорожники сдали «на отлично». Оценку спустя несколько лет подтверждает транзитная загруженность трассы.  

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
С точки зрения загрузки, экономии времени, конечно, транзитный транспорт при движении с севера на юг и с запада на восток пользуется второй кольцевой. Мы наблюдаем устойчивый рост интенсивности движения.

Кроме большегрузов удобство МКАДа сразу приметили жители центрального региона. Внутри кольца и за его пределами сосредоточены города-спутники и крупные промышленные центры. 

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Феликс Зезетко:
Этот путь соединяет хорошо второе кольцо с Боровлянами. Скажем, Острошицкий Городок и это направление – самый кратчайший путь получается по второму кольцу.   

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Новая магистраль ежедневно экономит время местных жителей. Теперь маршрут дом – работа для многих стал скоростным. 

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Феликс Зезетко:
По местным дорогам раньше добирался, а сейчас уже использую участок второй кольцевой дороги. Удобно ездить, просторно. Местные жители тоже начинают пользоваться этой дорогой. Удобно, быстрее, скоростной режим позволяет.

Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?

Феликс Зезетко оценивает М14 еще и с профессиональной точки зрения. Мужчина не первый год в дорожном строительстве и качество покрытия может определить даже по звуку касания шин. Съезжая со второго кольца на местную дорогу, разницы сегодня почти не чувствует.

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Авраменко, Феликс Зезетко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых...
 
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