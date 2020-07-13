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Как строили вторую кольцевую и в чём главный козырь МКАД?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда.
Эти кадры хранятся не только в телеархивах, но и в памяти каждого, кто приложил руку к возведению 2-го дорожного кольца вокруг Минска.
Строить МКАД начали в 2010 году. Тогда было трудно даже представить, о каких масштабах идёт речь, какие возможности, сомкнувшись вокруг столицы, откроет новое кольцо.
Главный козырь новостроя – покрытие. Вместо асфальта – бетон. На таком подходе в дорожном строительстве настаивал Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
160 км бетонной трассы, 4 полосы, 11 двухуровневых развязок и пропускная способность – 20 000 автомобилей в сутки. Неплохое дополнение к тому, что эксплуатировать «бетонку» можно вдвое дольше асфальтных магистралей.
С этой минуты второе кольцо – в авторитме страны. Важный экзамен белорусские дорожники сдали «на отлично». Оценку спустя несколько лет подтверждает транзитная загруженность трассы.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Кроме большегрузов удобство МКАДа сразу приметили жители центрального региона. Внутри кольца и за его пределами сосредоточены города-спутники и крупные промышленные центры.
Феликс Зезетко:
Новая магистраль ежедневно экономит время местных жителей. Теперь маршрут дом – работа для многих стал скоростным.
Феликс Зезетко:
Феликс Зезетко оценивает М14 еще и с профессиональной точки зрения. Мужчина не первый год в дорожном строительстве и качество покрытия может определить даже по звуку касания шин. Съезжая со второго кольца на местную дорогу, разницы сегодня почти не чувствует.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых...
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