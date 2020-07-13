Нацбанк рекомендовал банкам снизить необоснованно завышенные ставки по кредитам

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Нацбанк провел выборочные проверки банков, по результатам которых выявил нарушения законодательства при совершении кредитных операций. Также регулятор рассмотрел информацию о повышенных процентах и штрафных санкциях при неисполнении обязательств по кредитным договорам.





Согласно Банковскому кодексу, банки не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Условия кредитного договора, позволяющие кредитодателю увеличить размер процентов за пользование кредитом в одностороннем порядке, ограничивают права кредитополучателя и считаются ничтожными.





Однако в некоторых договорах закреплено право банка увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом в одностороннем порядке без заключения соответствующего допсоглашения при наступлении определенных условий, «в частности при невыполнении клиентом обязательств по обеспечению ежеквартальных минимальных поступлений денежных средств на текущие счета в банке, отнесении кредитополучателя к категории „с признаками финансовой неустойчивости“, непредоставлении достаточного обеспечения в указанный банком срок, незаключении договора страхования жизни на случай смерти». Но наличие подобных условий не соответствует требованиям Банковского кодекса и инструкции Нацбанка, говорится в письме.





Отдельные банки не выполняют рекомендации регулятора о необходимости снижения повышенного размера процентов за пользование кредитом для клиентов, не погасивших кредит в срок, а также соразмерности неустойки (штрафа, пени) при ненадлежащем исполнении обязательств по кредитному договору.





Так, в кредитных договорах некоторых банков предусмотрено, что за несвоевременный возврат кредита клиенты уплачивают повышенные проценты в размере процентной ставки за пользование кредитом, увеличенной в 2-3 раза, говорится в письме Каллаура.





«В результате установления такого размера повышенных процентов искажается экономический смысл их применения, обусловленный необходимостью покрытия расходов, связанных с изысканием (привлечением) банком дополнительных ресурсов, которые имеют стоимость, отличную от стоимости ресурсов, привлеченных ранее», — считают в Нацбанке.









В этой связи применение указанного размера повышенных процентов можно расценивать как дополнительные штрафные санкции за нарушение условий кредитного договора. Поскольку, помимо повышенных процентов, кредитополучатели обязаны уплатить пени в размере от 0,01 до 3 процентов за каждый день просрочки либо штраф, данные условия кредитных договоров не соответствуют рекомендациям Нацбанка о неприменении двух и более видов штрафных санкций за одно нарушение.





«Такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременному исполнению обязательств, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателями обязательств по кредитному договору», — считает регулятор.





Нацбанк рекомендует банкам соблюдать требования законодательства. По сути, требует снизить повышенные проценты. Банки должны отчитаться о проделанной работе до 1 августа.

