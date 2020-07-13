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Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло утром 13 июля на объездной дороге Р4 Барановичи – Ляховичи.

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, мужчина с женщиной ехали на мопеде со стороны Барановичей в направлении деревни Лавриновичи. Грузовик «Рено» двигался со стороны трассы М1 в сторону Ляховичей. На перекрестке они столкнулись. От удара мужчина и женщина упали на асфальт. Первую помощь на месте ДТП оказал водитель грузовика. С места аварии водителя мопеда и его пассажирку увезла скорая помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Фото: Александр КОРОБ

 
 
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  ДТП произошло утром 13 июля на объездной дороге Р4 Барановичи – Ляховичи. ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, мужчина...
 
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