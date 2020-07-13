Водитель и пассажирка мопеда пострадали после столкновения с грузовиком под Барановичами

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло утром 13 июля на объездной дороге Р4 Барановичи – Ляховичи.





ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, мужчина с женщиной ехали на мопеде со стороны Барановичей в направлении деревни Лавриновичи. Грузовик «Рено» двигался со стороны трассы М1 в сторону Ляховичей. На перекрестке они столкнулись. От удара мужчина и женщина упали на асфальт. Первую помощь на месте ДТП оказал водитель грузовика. С места аварии водителя мопеда и его пассажирку увезла скорая помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.









































Фото: Александр КОРОБ