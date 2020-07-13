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На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу
13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Волгоградская улица в Бресте внезапно обзавелась фонтаном. Большим. Но ненадолго.
Где-то в том районе как раз идут работы по замене и ремонту труб, скорее всего, что-то прорвало.
Фонтан очень быстро иссяк. Но помыл несколько автомобилей.
Судя по видео - это было впечатляюще!
Если вы располагаете интересной информацией
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