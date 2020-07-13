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На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Волгоградская улица в Бресте внезапно обзавелась фонтаном. Большим. Но ненадолго.

На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

Где-то в том районе как раз идут работы по замене и ремонту труб, скорее всего, что-то прорвало.

Фонтан очень быстро иссяк. Но помыл несколько автомобилей.

Судя по видео - это было впечатляюще!

Если вы располагаете интересной информацией
или фото, пришлите их на viber - +375297257073

На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу
На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу
 
Теги: Брест
 
 
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  Волгоградская улица в Бресте внезапно обзавелась фонтаном. Большим. Но ненадолго. Где-то в том районе как раз идут работы по замене и ремонту труб, скорее всего,...
 
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