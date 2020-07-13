На Волгоградской случился казус - из под земли забил огромный фонтан прямо на дорогу

Источник материала: Виртуальный Брест

Волгоградская улица в Бресте внезапно обзавелась фонтаном. Большим. Но ненадолго.





Где-то в том районе как раз идут работы по замене и ремонту труб, скорее всего, что-то прорвало.

Фонтан очень быстро иссяк. Но помыл несколько автомобилей.

Судя по видео - это было впечатляюще!