ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми

13.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на поддержку семей с детьми идет более 8% ВВП. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми

"Более 8% ВВП идет в целом на меры по поддержке семей с детьми в Беларуси, из них не менее 1,8% ВВП - на денежные пособия", - заявила Марианна Щеткина.

По ее мнению, в стране сделано немало для поддержки семей. Что касается принятия дальнейших решений, то важно, чтобы в этом участвовала общественность, а ее идеи были услышаны. "Белорусский союз женщин - общественное объединение. Мы понимаем, что то, что мы сделаем сегодня, станет заделом на будущее, повлияет на то, как будут жить наши дети и внуки. Для нас важно, чтобы развитие страны шло по восходящей. И для этого нужно знать, чего же хотят люди. И в стране уже слышат и учитывают идеи членов объединения. Это говорит о том, что сегодня гражданское общество активно участвует в принятии решений. Наша задача - продолжать продвигать свои идеи", - заключила она.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Беларуси на поддержку семей с детьми идет более 8% ВВП. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня во время...
 
Новости дня
Новости разные
 
Казакевич: сотрудники МВД подверглись травле после событий в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика