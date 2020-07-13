В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси на поддержку семей с детьми идет более 8% ВВП. Об этом заявила председатель Белорусского союза женщин Марианна Щеткина сегодня во время пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.





"Более 8% ВВП идет в целом на меры по поддержке семей с детьми в Беларуси, из них не менее 1,8% ВВП - на денежные пособия", - заявила Марианна Щеткина.

По ее мнению, в стране сделано немало для поддержки семей. Что касается принятия дальнейших решений, то важно, чтобы в этом участвовала общественность, а ее идеи были услышаны. "Белорусский союз женщин - общественное объединение. Мы понимаем, что то, что мы сделаем сегодня, станет заделом на будущее, повлияет на то, как будут жить наши дети и внуки. Для нас важно, чтобы развитие страны шло по восходящей. И для этого нужно знать, чего же хотят люди. И в стране уже слышат и учитывают идеи членов объединения. Это говорит о том, что сегодня гражданское общество активно участвует в принятии решений. Наша задача - продолжать продвигать свои идеи", - заключила она.