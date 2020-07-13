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Чемпионат Испании по футболу: «Севилья» обыграла «Мальорку»

13.07.2020 19:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Испании по футболу: «Севилья» обыграла «Мальорку»

В чемпионате Испании по футболу «Севилья» обыграла «Мальорку» и продолжает бороться за попадание на пьедестал.

После победы в 36-м туре «Севилья» набрала 66 очков, столько же у мадридского «Атлетико». Голы за клуб из Андалусии забили Лукас Окампос и Юсу эль Насури – 2:0. Сегодня лидер чемпионата «Реал» сыграет с «Гранадой». Королевский клуб в случае победы будет опережать «Барселону» уже на 4 очка и в следующем туре может обеспечить себе чемпионский титул.

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В чемпионате Испании по футболу «Севилья» обыграла «Мальорку» и продолжает бороться за попадание на пьедестал. После победы в 36-м туре «Севилья» набрала 66 очков,...
 
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