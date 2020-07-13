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Девушка самостоятельно обрезала себе челку, но пожалела об этом (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В сети набирает популярность видеоролик, на котором девушка самостоятельно обрезала себе челку, но пожалела о содеянном,
На кадрах девушка по имени Келси да Силва самостоятельно обрезает себе челку. Однако неправильный расчет длины разочаровал героиню видео. Ролик стал вирусным и набрал свыше 1,7 миллиона лайков в TikTok.
Пользователи сети и посмеялись, и посочувствовали девушке: «Еще одно видео, показывающее, насколько люди недооценивали парикмахеров», «На протяжении всего видео я орала в экран, что это слишком коротко», «Неужели все эти ролики в Сети вас ничему не учат???», – написали в комментариях.
ФОТО: скриншот из видео
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В сети набирает популярность видеоролик, на котором девушка самостоятельно обрезала себе челку, но пожалела о содеянном, пишет портал ridus.ru. На кадрах девушка по...
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