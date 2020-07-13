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«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда.
Чтобы транспортная инфраструктура заиграла новыми красками, дорожникам пришлось в прямом и переносном смыслах наводить мосты. Обновления требовали многие путепроводы. Они попросту устарели и не выдерживали новых технологических нагрузок.
Буквально через неделю по Полоцкому путепроводу в Витебске пустят трамваи и возобновят движение автомобилей. Два года назад конструкцию признали аварийной. За 20 месяцев строители преобразили развязку до неузнаваемости.
Ямы большие были, а сейчас заезжаешь отсюда если, сразу похоже на город, красивый город!
Сейчас смотрю, вообще красота такая! Прошлась по мосту – такая прелесть, везде развилки, всё так аккуратненько делают, всё замечательно.
Мост стал выше на полтора метра и расширил возможности для железнодорожного движения. Подобный пример транспортного симбиоза – не редкость для Беларуси.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых...
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