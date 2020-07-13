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«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

13.07.2020 20:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых плотных в СНГ. А еще 13 магистралей, два трансъевропейских коридора и десятилетие упорного труда. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Чтобы транспортная инфраструктура заиграла новыми красками, дорожникам пришлось в прямом и переносном смыслах наводить мосты. Обновления требовали многие путепроводы. Они попросту устарели и не выдерживали новых технологических нагрузок. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

 
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы разработали специальную программу, определили, исследовали все мосты. В последнее время мы видим, что тенденции нагрузки растут. Мосты, определённая часть, была построена в 50-е годы, где-то чуть старше. На ближайшую перспективу у нас 12 крупных мостов. В прошлом и этом году 5 крупных мостов реконструировали, построили и ввели в эксплуатацию.

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Буквально через неделю по Полоцкому путепроводу в Витебске пустят трамваи и возобновят движение автомобилей. Два года назад конструкцию признали аварийной. За 20 месяцев строители преобразили развязку до неузнаваемости. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Ямы большие были, а сейчас заезжаешь отсюда если, сразу похоже на город, красивый город!

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Сейчас смотрю, вообще красота такая! Прошлась по мосту – такая прелесть, везде развилки, всё так аккуратненько делают, всё замечательно.

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Мост стал выше на полтора метра и расширил возможности для железнодорожного движения. Подобный пример транспортного симбиоза – не редкость для Беларуси. 

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Алексей Авраменко

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Более 86 тысяч километров. Именно столько автодорог вплетаются в белорусскую транспортную сеть, рассказали в проекте «Сделано». Одну из самых...
 
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