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10-летний мальчик утонул в Гомельском районе

13.07.2020 19:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Ребенок отдыхал с мамой у реки Ипуть. Школьник играл у водоема и в какой-то момент упал с обрывистого берега в воду. С поверхности воды он пропал. Сколько прошло времени до сигнала о помощи не сообщается, тело ребенка искали водолазы, обнаружили его в 50 метрах от места происшествия, на глубине 3 метров. Не лишним будет еще раз будет напомнить - на водоеме детям необходимо уделить особое внимание. Зачастую даже несколько секунд могут оказаться определяющими. 
 
 
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Ребенок отдыхал с мамой у реки Ипуть. Школьник играл у водоема и в какой-то момент упал с обрывистого берега в воду. С поверхности воды он пропал. Сколько прошло...
 
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