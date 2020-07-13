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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 10-летний мальчик утонул в Гомельском районе Ребенок отдыхал с мамой у реки Ипуть. Школьник играл у водоема и в какой-то момент упал с обрывистого берега в воду. С поверхности воды он пропал. Сколько прошло...

Ребенок отдыхал с мамой у реки Ипуть. Школьник играл у водоема и в какой-то момент упал с обрывистого берега в воду. С поверхности воды он пропал. Сколько прошло времени до сигнала о помощи не сообщается, тело ребенка искали водолазы, обнаружили его в 50 метрах от места происшествия, на глубине 3 метров. Не лишним будет еще раз будет напомнить - на водоеме детям необходимо уделить особое внимание. Зачастую даже несколько секунд могут оказаться определяющими.