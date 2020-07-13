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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии, которая произошла накануне в областном центре. Напомним, 31-летний водитель "хонды" двигался по улице...

Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии, которая произошла накануне в областном центре. Напомним, 31-летний водитель "хонды" двигался по улице Журжевской. Мужчина не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения 32-летний пассажир скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся. Задержали шофера дома. Его также отправили в больницу. Установлено, что в момент аварии он был пьян. В отношении шофера возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Если вы стали свидетелями ДТП или располагаете записями с видеорегистраторов, просьба сообщить об этом по телефону