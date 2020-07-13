ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии

13.07.2020 19:48 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии, которая произошла накануне в областном центре. Напомним, 31-летний водитель "хонды" двигался по улице Журжевской. Мужчина не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения 32-летний пассажир скончался от полученных травм. Водитель с места происшествия скрылся. Задержали шофера дома. Его также отправили в больницу. Установлено, что в момент аварии он был пьян. В отношении шофера возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Если вы стали свидетелями ДТП или располагаете записями с видеорегистраторов, просьба сообщить об этом по телефону +375 33 399 80 44.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебские следователи разыскивают свидетелей аварии, которая произошла накануне в областном центре. Напомним, 31-летний водитель "хонды" двигался по улице...
 
Новости дня
Новости разные
 
10-летний мальчик утонул в Гомельском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика