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«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Наработанный опыт позволил взяться за масштабную стройку. Уже готова и ждёт сертификации после реконструкции взлётно-посадочная полоса в поселке Болбасово под Оршей, рассказали в проекте «Сделано».
Рядом знаменитый авиаремонтный завод и новый мультимодальный логистический комплекс. Так что, когда всё заработает в связке, «улётные перспективы» ждут весь регион.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
От проекта, представленного Президенту на бумаге, до уже действующего по сути «сухого порта» прошло всего 2 года.
По аналогии с «Великим камнем», ключевой точкой Шёлкового пути, Болбасово предстоит стать важнейшим провайдером логистических услуг.
Олег Смирновский, заместитель начальника управления администрации особой экономической зоны «Бремино–Орша»:
Поток грузов уже существенный. А сервис оценили водители из разных стран.
Александр Гацук, водитель-международник:
Это особая экономическая зона с беспрецедентными льготами для резидентов. Логистический комплекс – не просто 200 тысяч квадратных метров складов. В перспективе создание цветочного, фармацевтического, маркировочного хабов и крупнейшей площадки для электронной торговли.
В Беларуси уже работают 60 логистических центров и потенциал далеко не исчерпан. Это еще одна возможность притянуть к нам больше транзитных потоков с максимальной выгодой и превратить метафору «все дороги ведут в Беларусь» в стратегию. И это сделано.
Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.
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Новости Беларуси. Наработанный опыт позволил взяться за масштабную стройку. Уже готова и ждёт сертификации после реконструкции взлётно-посадочная полоса в...
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