ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

13.07.2020 20:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наработанный опыт позволил взяться за масштабную стройку. Уже готова и ждёт сертификации после реконструкции взлётно-посадочная полоса в поселке Болбасово под Оршей, рассказали в проекте «Сделано».

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Рядом знаменитый авиаремонтный завод и новый мультимодальный логистический комплекс. Так что, когда всё заработает в связке, «улётные перспективы» ждут весь регион.    

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Главой государства было дано поручение передать взлётно-посадочную полосу в ведение гражданской авиации и начать работы по реконструкции этой взлётно-посадочной полосы. В настоящее время ввиду того, что аэродром Орша достаточно близок к границе Российской Федерации, есть высокий интерес со стороны иностранных пользователей для того, чтобы осуществлять полёты как на этот аэродром, так и хранить авиационную технику.

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

От проекта, представленного Президенту на бумаге, до уже действующего по сути «сухого порта» прошло всего 2 года. 
Это кадры, снятые тогда, в 2018-м. А вот свежие. Разница колоссальная. 

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

По аналогии с «Великим камнем», ключевой точкой Шёлкового пути, Болбасово предстоит стать важнейшим провайдером логистических услуг.     

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Олег Смирновский, заместитель начальника управления администрации особой экономической зоны «БреминоОрша»:
Автомобильный терминал 13 тысяч квадратов уже возведён, подходит к завершению строительство ещё одного складского помещения на 13 тысяч квадратов. В планах развитие железнодорожного терминала, строительство авиатерминала. На сегодняшний день можно сказать, что уже создано 70 рабочих мест.

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Поток грузов уже существенный. А сервис оценили водители из разных стран. 

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Александр Гацук, водитель-международник:
География очень удобная. Вот я сейчас доставляю груз на Россию, на Москву, рядом граница, там чисто досмотр вторичный, 50 километров  и я уже на месте.

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

Это особая экономическая зона с беспрецедентными льготами для резидентов. Логистический комплекс – не просто 200 тысяч квадратных метров складов. В перспективе создание цветочного, фармацевтического, маркировочного хабов и крупнейшей площадки для электронной торговли. 

«Улётные перспективы» взлётно-посадочной полосы в Болбасово. Чего ждут от проекта?

В Беларуси уже работают 60 логистических центров и потенциал далеко не исчерпан. Это еще одна возможность притянуть к нам больше транзитных потоков с максимальной выгодой и превратить метафору «все дороги ведут в Беларусь» в стратегию. И это сделано.

Над проектом работали: Яна Шипко, Ксения Худолей, Алексей Петров, Александр Бутрим, Илья Пучко, Сергей Васюкевич, Леонид Бартенев, Андрей Иваненко, Кристина Яркина-Москалёва.

Люди в материале: Артем Сикорский, Олег Смирновский, Александр Гацук

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Наработанный опыт позволил взяться за масштабную стройку. Уже готова и ждёт сертификации после реконструкции взлётно-посадочная полоса в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика