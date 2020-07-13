Дело Шеремета: Антоненко и Кузьменко уже больше 200 дней держат за решеткой

Судьи в очередной раз отказались освобождать из-под стражи военнослужащего Сил спецопераций ВСУ Андрея Антоненко и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которых полиция называет подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.





В понедельник, 13 июля, коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского суда о продлении ареста Антоненко до 23 июля. При этом судьи отказались принимать во внимание ряд ходатайств о готовности взять подозреваемого на поруки.





Кроме того, в суд первой инстанции уже поступило очередное ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания Антоненко под стражей, сообщил адвокат Леонид Маслов на своей странице в Facebook.





В это же день Печерский суд отклонил ходатайство защиты Кузьменко о смягчении избранной ей меры пресечения. Соответствующее постановление вынесла судья Олеся Батрин, передает «Укринформ». Обжалованию оно не подлежит.





Третьей подозреваемой – военному медику Яне Дугарь – суд смягчил меру пресечения. Ей разрешили снять электронный браслет, а также свободно передвигаться по территории Украины.