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В Гродно водитель БМВ Х-5 убегал от инспекторов ГАИ
Источник материала: БTВ Гродно водитель БМВ Х-5 убегал от инспекторов ГАИ. Итог - разбитая машина и лишение прав. Инцидент произошел накануне ночью. В оперативно-дежурную службу поступило сообщение, что на улице Поповича автомобиль БМВ ездит по тротуару возле кинотеатра. Прибывшие инспекторы обнаружили авто на пешеходной зоне - машина двигалась с выключенными фарами. Сотрудники попытались остановить подозрительный автомобиль - подали звуковой сигнал. Но водитель попытался скрыться. В какой-то момент шофер не справился с управлением и влетел в дерево.
Мужчину далеко убежать не смог, его задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Услуги медиков не потребовались - беглец не пострадал и отказался от медицинского освидетельствования.
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В Гродно водитель БМВ Х-5 убегал от инспекторов ГАИ. Итог - разбитая машина и лишение прав. Инцидент произошел накануне ночью. В оперативно-дежурную службу поступило...
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