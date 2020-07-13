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Без вреда для фигуры: диетолог рассказала, в какое время дня можно есть фастфуд
Источник материала: ОНТ
Чтобы не нанести вред фигуре, фастфуд нужно употреблять в определенное время суток. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва»
Как отметила специалист, в утренние часы обменные процессы происходят быстрее, поэтому на протяжении дня организм может «сжечь» лишние калории. Вместе с тем медик подчеркнула, что данная рекомендация в основном касается молодых людей, которые ведут активный образ жизни.
По словам врача, в ночное время обменные процессы также работают, однако менее интенсивно.
ФОТО: pixabay
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Чтобы не нанести вред фигуре, фастфуд нужно употреблять в определенное время суток. Об этом в интервью газете «Вечерняя Москва» рассказала врач-диетолог Елена...
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