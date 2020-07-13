В Судане разрешили немусульманам пить алкоголь и отменили порку

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Немусульмане смогут пить алкоголь в частном порядке, но им запрещено употреблять спиртное с мусульманами. Всего в стране живет около 3% немусульман. Власти Судана также приняли ряд других законопроектов, которые призваны смягчить законодательство.





В частности, женщинам больше не нужно получать разрешение от родственника-мужчины на поездку с детьми. Также в стране отменили порку по статье за отступничество от религии, но сам закон сохранили.





Министр юстиции Насреддин Абдулбари заявил, что власти откажутся от всех законов, которые нарушают права человека. Он добавил, что они хотят избавиться от дискриминационных мер, которые ввели при старом режиме.





В мае 2020 года суданские власти ввели уголовную ответственность за женское обрезание. За нарушение закона грозит до трех лет тюремного заключения и штраф.









В апреле 2019 года в Судане свергли президента Омара аль-Башира. Этому предшествовали многомесячные акции протеста из-за тяжелой экономической ситуации. Власть в стране после этого взяла армия. В сентябре 2019 года начало работать переходное правительство.

