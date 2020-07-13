В Дании придумали необычный способ сэкономить на отоплении домов

Источник материала: ОНТ

Власти датского города Оденсе начали использовать тепло, вырабатываемое серверным центром Facebook, для отопления домов в городе. Об этом сообщает Euronews.

В центре обработки данных находятся сотни серверов, нуждающихся в постоянном охлаждении. И это тепло власти города решили направить на отопление почти семи тысяч домов. Для этого городские власти построили около дата-центра специальную установку, улавливающую тепло и использующую его для нагрева воды. При этом сам серверный центр получает энергию исключительно от ветрогенераторов.

Подобное решение позволило сократить использование угля на 25%. А уже к 2023 году городские власти рассчитывают полностью отказаться от использования угля в целях отопления. Как отметил мэр города Питер Рабек Джуэл, решение должно стать примером использования дата-центров для остального мира.

Фото: Facebook

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