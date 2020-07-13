Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Мимо пчеловодов Президент не проходит мимо. Ведь рассказывает всем – он и сам держит пасеку.





– Мы рады вас приветствовать в нашем мини-царстве! Я Королева-пчела и – Трутень.

–Трутень! Он не похож на трутня! А сколько у вас пчел семей?





– 25 семей.

– А у меня 45 в Александрии только и под Минском где-то штук 60. Недавно мед собрали (я проверяю мед), не знаю, сколько у тебя там этих единиц или баллов.

– 32,8 у нас.





– Ну, молодцы, у меня под 35 -36 были. В этом году, говорят, очень хороший мед. Я не знаю, как у вас.

– Да. И у нас в этом году самый лучший.

– У вас такие баночки, я занимаюсь тем, что и вы. Правда, за год я съедаю меда, ну, может, такую вот баночку.





– А мы много съедаем.

– Это плохо, что... Надо мед употреблять.





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