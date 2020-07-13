ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

13.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Президент Беларуси открыл мост через реку Сож в Славгородском районе

Мимо пчеловодов Президент не проходит мимо. Ведь рассказывает всем – он и сам держит пасеку.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Мы рады вас приветствовать в нашем мини-царстве! Я Королева-пчела и – Трутень.

Трутень! Он не похож на трутня! А сколько у вас пчел семей?

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

25 семей.

А у меня 45 в Александрии только и под Минском где-то штук 60. Недавно мед собрали (я проверяю мед), не знаю, сколько у тебя там этих единиц или баллов.

32,8 у нас.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Ну, молодцы, у меня под 35 -36 были. В этом году, говорят, очень хороший мед. Я не знаю, как у вас.

Да. И у нас в этом году самый лучший.

У вас такие баночки, я занимаюсь тем, что и вы. Правда, за год я съедаю меда, ну, может, такую вот баночку.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

А мы много съедаем.

Это плохо, что... Надо мед употреблять.

Александр Лукашенко рассказал о своих пасеках и сколько съедает мёда в год

Читайте также:

Президент Беларуси рассказал, какая книжная цитата запомнилась ему на всю жизнь

Александр Лукашенко, открывая новый путепровод через реку Сож: «Хорошо, что мы вовремя подхватили свои дороги, привели в порядок»

Александр Лукашенко: «Сейчас можете в любую точку планеты спокойно выходить по прекрасным дорогам»

Люди в материале: undefined

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент Беларуси 13 июля совершил рабочую поездку по Славгородскому району Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика