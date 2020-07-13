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Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали

13.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще обращаться за помощью к правоохранителям из-за угроз и оскорблений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД отмечают, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления.

Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали

В ведомстве рассказали, что жертвами кибербуллинга и троллинга в последнее время стали представители избиркомов, правоохранители, активисты общественных организаций, журналисты и их семьи. Выходки зачастую псевдоанонимным пользователям соцсетей грозят административной и уголовной ответственностью. Ведь все тайное, по заверению представителей МВД, рано или поздно становится явным.

Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали

По каждому факту противоправных действий продолжают проводить скрупулезную проверку как правоохранители, так и следователи. Как стало известно, некоторые из тех, кто пытался манипулировать общественным мнением в интернет-пространстве, ранее были неоднократно судимы.
 Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали

Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Для сведения: всего у нас имеется три возбужденных уголовных дела по фактам угроз, применения насилия, оскорблений в адрес сотрудников милиции и еще около 30 материалов, по которым правовая оценка будет дана в ближайшее время. Иными словами, кажущаяся анонимность интернета не препятствие для того, чтобы вовремя вот таких диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали. Повторюсь, это не имеет ничего общего с тем, когда гражданин открыто, не скрывая себя, высказывает свою гражданскую позицию.

Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали

Специалисты рекомендуют при анализе тех или иных событий опираться прежде всего на свой жизненный опыт и информацию компетентных служб.

Люди в материале: Геннадий Казакевич

 
 
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Новости Беларуси. Белорусы стали чаще обращаться за помощью к правоохранителям из-за угроз и оскорблений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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