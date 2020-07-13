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Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусы стали чаще обращаться за помощью к правоохранителям из-за угроз и оскорблений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МВД отмечают, что нынешняя предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления.
В ведомстве рассказали, что жертвами кибербуллинга и троллинга в последнее время стали представители избиркомов, правоохранители, активисты общественных организаций, журналисты и их семьи. Выходки зачастую псевдоанонимным пользователям соцсетей грозят административной и уголовной ответственностью. Ведь все тайное, по заверению представителей МВД, рано или поздно становится явным.
По каждому факту противоправных действий продолжают проводить скрупулезную проверку как правоохранители, так и следователи. Как стало известно, некоторые из тех, кто пытался манипулировать общественным мнением в интернет-пространстве, ранее были неоднократно судимы.
Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Специалисты рекомендуют при анализе тех или иных событий опираться прежде всего на свой жизненный опыт и информацию компетентных служб.
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Геннадий Казакевич: анонимность интернета – не препятствие для того, чтобы диванных троллей или виртуальных бойцов мы нашли и наказали
Новости Беларуси. Белорусы стали чаще обращаться за помощью к правоохранителям из-за угроз и оскорблений в социальных сетях, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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