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«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области

13.07.2020 20:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около полумиллиона средств индивидуальной защиты получили медики Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы были закуплены Всемирной организацией здравоохранения на средства Европейского союза.

«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области

Собрали самое необходимое: медицинские маски, респираторы, халаты, защитные очки и лицевые щитки. Все предметы соответствуют международным стандартам качества. Они предназначены для тех, кто больше всего рискует своим здоровьем во время пандемии. Церемония передачи состоялась на базе Минского областного противотуберкулезного диспансера. Отсюда в ближайшее время средства защиты распределят по областным медучреждениям.

«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области

Ольга Лазарева, начальник отдела главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Медицинские работники всегда на переднем плане. И, для того чтобы сохранить их здоровье, чтобы сохранить их трудоспособность, нам нужно обеспечить их необходимыми защитными средствами. В общем-то, нам удалось преломить ситуацию благодаря нашим медицинским работникам.

«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области

Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси:
Это вопрос солидарности. Мы все европейцы. Беларусь конечно, европейская страна. Вы наш сосед, Европейского союза. Для нас очень важно показать эту солидарность. У нас намного ближе отношения, чем пять лет назад. Поэтому мы хотели показать, что мы вместе в этом кризисе.

«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области

Передача средств индивидуальной защиты – лишь первый этап совместной инициативы ЕС и ВОЗ «Партнерство во имя здоровья». Следующий – рассчитан на укрепление систем здравоохранения, подготовку кадров и работу с населением.

Люди в материале: Ольга Лазарева, Дирк Шубель

 
 
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Новости Беларуси. Около полумиллиона средств индивидуальной защиты получили медики Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы были...
 
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