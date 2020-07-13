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«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около полумиллиона средств индивидуальной защиты получили медики Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы были закуплены Всемирной организацией здравоохранения на средства Европейского союза.
Собрали самое необходимое: медицинские маски, респираторы, халаты, защитные очки и лицевые щитки. Все предметы соответствуют международным стандартам качества. Они предназначены для тех, кто больше всего рискует своим здоровьем во время пандемии. Церемония передачи состоялась на базе Минского областного противотуберкулезного диспансера. Отсюда в ближайшее время средства защиты распределят по областным медучреждениям.
Ольга Лазарева, начальник отдела главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:
Дирк Шубель, посол ЕС в Беларуси:
Передача средств индивидуальной защиты – лишь первый этап совместной инициативы ЕС и ВОЗ «Партнерство во имя здоровья». Следующий – рассчитан на укрепление систем здравоохранения, подготовку кадров и работу с населением.
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«Мы вместе в этом кризисе». ЕС и ВОЗ передали средства индивидуальной защиты медикам Минской области
Новости Беларуси. Около полумиллиона средств индивидуальной защиты получили медики Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Материалы были...
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