|
Остров Валаам с 16 июля начнет принимать туристов и паломников
13.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Остров Валаам с 16 июля начнет принимать туристов и паломников, сообщила пресс-служба Валаамского монастыря.
«Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба. Остров готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям», — говорится в сообщении.
С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. «Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор — «красу и гордость Валаама», поклониться святыням обители», — отметили в пресс-службе.
Длительность туристического сезона на Валааме составляет около пяти месяцев — с мая по октябрь, но в этом году пандемия внесла свои коррективы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остров Валаам с 16 июля начнет принимать туристов и паломников, сообщила пресс-служба Валаамского монастыря. «Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)