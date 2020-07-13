Источник материала: Вороновская газета





Остров Валаам с 16 июля начнет принимать туристов и паломников, сообщила пресс-служба Валаамского монастыря.

«Остров Валаам вновь начинает принимать туристов и паломников. С 16 июля для однодневного посещения открывается сердце Валаамского монастыря — Спасо-Преображенский собор и Центральная усадьба. Остров готов распахнуть свои объятия постоянным и новым посетителям», — говорится в сообщении.

С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. «Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами и, главное, посетить Спасо-Преображенский собор — «красу и гордость Валаама», поклониться святыням обители», — отметили в пресс-службе.

Длительность туристического сезона на Валааме составляет около пяти месяцев — с мая по октябрь, но в этом году пандемия внесла свои коррективы.

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