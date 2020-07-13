Четыре автомобиля столкнулись в Бресте на путепроводе. Один человек госпитализирован

Источник материала: Виртуальный Брест

13 июля около 8.30 часов в Бресте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.





По предварительной информации: 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди» двигался по путепроводу улицы Пионерской. Неправильно выбрав дистанцию до впереди двигавшегося «Фольксваген Поло», совершил столкновение с ним.





После чего с остановившимися автомобилями поочередно совершили столкновение «Опель» и «Рено», водители которых не успели вовремя остановиться.

В результате ДТП водитель «Поло», 41-летний брестчанин, госпитализирован. Другие участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.





Госавтоинспекция напоминает: водители должны соблюдать необходимую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.