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Четыре автомобиля столкнулись в Бресте на путепроводе. Один человек госпитализирован
13.07.2020 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
13 июля около 8.30 часов в Бресте произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации: 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди» двигался по путепроводу улицы Пионерской. Неправильно выбрав дистанцию до впереди двигавшегося «Фольксваген Поло», совершил столкновение с ним.
После чего с остановившимися автомобилями поочередно совершили столкновение «Опель» и «Рено», водители которых не успели вовремя остановиться.
В результате ДТП водитель «Поло», 41-летний брестчанин, госпитализирован. Другие участники происшествия не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает: водители должны соблюдать необходимую дистанцию, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.
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13 июля около 8.30 часов в Бресте произошло ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительной информации: 62-летний водитель автомобиля «Фольксваген Кэдди»...
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