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3,3 промилле: нетрезвая бесправница училась ездить и врезалась в столб

13.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

3,3 промилле: нетрезвая бесправница училась ездить и врезалась в столб

12 июля в ОГАИ Солигорского РОВД поступила информация о том, что в г.п. Красная Слобода произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, сотрудники установили, что около 10 утра 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Опель Вектра» в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП.

В ходе опроса женщина пояснила, что вышеуказанный автомобиль принадлежит ее брату. Машину взяла, чтобы поучиться вождению, так как хочет получить водительское удостоверение.Управляя автомобилем,не имея на это права, да и навыков вождения, при возникновении препятствия в виде опоры ЛЭП, не приняла меры к снижению скорости и остановки автомобиля, в результате чего совершила наезд на опору ЛЭП.

Результат освидетельствования гражданки прибором «Алкотест» показал 3.3 промилле. Правонарушительница после содеянного вину признала полностью, сообщает пресс-служба УВД.

3,3 промилле: нетрезвая бесправница училась ездить и врезалась в столб

Отмечается, что только за прошедшую пятницу и выходные инспекторами ГАИ Минщины выявлено более 50 нетрезвых водителей.

 
 
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Прибыв на место происшествия, сотрудники установили, что около 10 утра 39-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Опель Вектра» в состоянии алкогольного...
 
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