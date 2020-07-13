ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно задержали лидского блогера Дениса Рудевича

13.07.2020 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

После суда над гродненским активистом Ежи Григенчей милиционеры в штатском задержали лидского блогера Дениса Рудевича – администратора телеграм-канала «Лида для жизни».


Денис Рудевич. Фото: baj.by

Приятели Дениса причиной называют стрим, который блогер вел 19 июня с акции солидарности с политзаключенными в Гродно, передает Belsat.eu.

Стримил на иностранное СМИ YouTube


19 июня в Гродно с акции солидарности с политзаключенными Денис Рудевич вел стрим на телеграм-канале «Лида для жизни». Во время стрима к блогеру подбежали несколько милиционеров, схватили его, бросили в автомобиль и завезли в РОВД. Во время задержания был разбит телефон блогера. В РОВД на Рудевича составили протокол по 22.9 КоАП, ч. 2 (Незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и отпустили. Технику обещали вернуть после экспертизы. Ранее блогер сообщал, что милиционеры посчитали видеохостинг YouTube иностранным СМИ без аккредитации.

Сегодня, 13 июля, после суда над гродненским активистом Ежи Григенчей Дениса Рудевича задержали милиционеры в штатском. Причина – тот же стрим за 19 июня.


Где сейчас находится блогер?


От знакомых стало известно, что на Дениса составили новый протокол по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения мероприятия). Предыдущее административное дело было прекращено. Но где сейчас сам блогер – неизвестно.

«Неизвестно и нет возможности узнать. Из родных у него только бабушка, и та в Лиде находится. У него не было документов [с собой. – Belsat.eu], могут продержать 72 часа для установления личности», – говорит Юлия, знакомая блогера.

По статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения мероприятия) Дениса могут приговорить от штрафа до 15 суток административного ареста.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После суда над гродненским активистом Ежи Григенчей милиционеры в штатском задержали лидского блогера Дениса Рудевича – администратора телеграм-канала «Лида...
 
Новости дня
Новости разные
 
Романчук: Несмотря на обещание Лукашенко, пустующие дома вряд ли станут дачами горожан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец
13.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика