«Этому мосту быть и быть надолго»: Лукашенко открыл путепровод через реку Сож в Славгородском районе

Источник материала: ОНТ

Развитие юго-востока Могилёвшины, ремонт дорог и мосты, которые продолжат наводить. Президент побывал сегодня в Славгородском районе. Там Глава государства открыл новый путепровод. Транспортная артерия наконец связала оба берега Сожа. Прежде переправа была затруднительной, но длинный объезд (а это более 100 километров) для местных жителей теперь в прошлом. Мост – это не только самый быстрый маршрут, ещё и новые возможности. Логистика играет важную роль в развитии любого региона. Конкретно здесь – это выход на российское приграничье и, разумеется, туризм.

Новый мост ведёт к знаменитой Голубой кринице. Только на Медовый Спас туда съезжается около 50 тысяч человек. Родник под Славгородом считается самым большим источником в Восточной Европе. Из-за большой концентрации минералов и ионов серебра его воды признаны целебными, а сам водоём – гидрологическим памятником природы. Сегодня там побывал и Президент.

Развитию этих земель Александр Лукашенко всегда уделял большое внимание. Юго-восток Могилёвщины пострадал из-за Чернобыльской аварии, но со временем территории удалось возродить. Благодаря специальной программе сюда приходят инвестиции и едут люди.

Для районного центра такого формата и содержания очень подходит название «Славгород». Белорусская глубинка, которую так любят иностранцы и которую пока оценили не все белорусы, – славная. Может, не такая идеально вычищенная, как столица, без высоток областных центров, но именно в таких городках лучше всего сохранилась искренность людей. И искренняя радость от, казалось бы, обычных событий.

Начали, впрочем, традиционно с общих показателей всей области. Губернатор Леонид Заяц чередует проблемные вопросы (логичное проседание по экспорту, например) с очевидными достижениями – кормов уже заготовили больше, подтянут зарплату, план по валовому региональному продукту готовы выполнить. Александр Лукашенко перебивает: пандемийный год – нестандартный. Одно дело – план, другое – реальные возможности.

И уже затем Президенту докладывают про новый мост. Обычно такие доклады однообразны – поручение, проект, работы, экономия. Но в случае с мостом через Славгород много существенных деталей.

То есть, возведение моста даже на стадии идеи содержало в себе разумную экономию. Всего же удешевить проект удалось на 10 миллионов рублей, итоговая смета не превысила 40 миллионов. А ведь мост простоит минимум 70 лет. Похожие проекты будут и дальше реализовываться: где-то построят новый мост, где-то отремонтируют устаревшие. В целом, выходит госпрограмма на солидную сумму.

Оценить же новый мост через Сож, который позволит жителям Славгорода не ездить в объезд за 120 километров, Александр Лукашенко решил без автомобилей. Сама же идея моста именно здесь не нова, его собирались возводить ещё в СССР. И оказалось, с тех пор эту дорогу и эту проблему Глава государства знает очень хорошо.

В целом же этот разговор на мосту показателен: только что чиновники докладывали о развитии региона Президенту, а вот – Президент докладывает трудовым коллективам о развитии всей страны.

Ещё Александр Лукашенко похвалит губернатора – Леонида Зайца на Могилевщине приняли хорошо, и он заслуживает похвалу от людей, которые добрые слова передают через Президента. Ещё мгновение – и долгожданный мост окончательно считается открытым.

Новая дорога ещё и прокладывает путь к знаменитой (и не только в Беларуси) Голубой кринице. Воде приписывают целебные свойства, ведь источник бьёт из глубины в 200 метров. Туристов принимают круглый год – криница не замерзает. А с новой подъездной дорогой поток рассчитывают увеличить. Не заехать не мог и Президент.

Сыры по традиционным рецептам (такие возили даже во Францию) и кое-что покрепче для тех, кто не за рулём. В кринице, кстати, раньше даже проводили обряды крещения. Но нынешние ритуалы окунания в ледяную воду сложно однозначно отнести к какой-либо вере.

Александр Лукашенко и сам скажет: все ритуалы, обряды и снадобья имеют смысл только если действительно веришь. А вот что бесспорно, так это целебная сила мёда.

Президент, к слову, и сам держит пчёл, так что предметно поговорить с пчеловодами есть о чём. Ну, а про местных мастеров с золотыми руками Александр Лукашенко пошутит с идеологическим подтекстом.

Оценив и дары земли, и результаты человеческого труда, Президент скажет: вот это и называется «спасти деревню». Значит те решения Главы государства – тоже мост. В будущее.

Фото: БЕЛТА

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