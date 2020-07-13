Зеленые номера для электромобилей стали выдавать в Беларуси. Какие ещё бонусы ждут владельцев экотранспорта?

Источник материала: ОНТ

В Беларуси начали выдавать специальные автономера для электромобилей. Сейчас активно обсуждаются особые меры популяризации нового экологичного транспорта. Инфраструктура – для машин, льготы – для их владельцев. Введение отличительных номерных знаков – тоже один из таких шагов.

Машину могилевчанина Степана теперь узнаешь из тысячи. И не потому, что у него достаточно редкий на наших дорогах импортный электромобиль. Изюминка – это необычные номера госрегистрации. Они зеленые. И пока единственные во всей Могилевской области.

Степан Колесов: «Процесс получения номеров такой же, как и у обычного номера. Ничего сверхъестественного. Все быстро, все оперативно. Бесплатно, между прочим. Конечно, я впечатлен и бесконечно рад тому, что это первый номер, он достаточно козырный».

Новый цвет номеров сделает экологичный транспорт узнаваемым. Идея МВД и должна стать началом серьезной работы по популяризации автомобилей с электродвигателем. Беларусь намерена активно пересаживаться на электромобили ближайшие пять лет. Такую задачу поставил Президент и даже подписал указ о преференциях. Отныне белорусам не нужно платить растаможку и НДС при ввозе электрокаров для личного пользования. Парковка для них бесплатная, а в планах – еще и разрешение пользоваться выделенной полосой, оставляя позади машины с двигателями внутреннего сгорания.

Вадим Черевко: «Сделано много, в Беларуси программа выполнена практически такая же, как в Европе, по стимулированию, кроме дотаций. Большой плюс – это то, что отменили наконец-то НДС, пошлины, и электромобиль теперь стал гораздо доступнее, чем это было раньше. Потому что буквально полгода назад это было больше роскошь, игрушка, чем средство передвижения».

Статистика показывает: продажи электромобилей во всем мире растут на 50-70% в год. Беларусь старается не отставать от мировых трендов. Но количество электрокаров в нашей стране пока невелико – около полутысячи. Отсутствие спроса на экологичный транспорт связывают с высокой ценой и малым числом быстрозарядных станций.

Александр Драгун, директор предприятия «Белоруснефть-Минскавтозапрвка»: «На сегодня в стране имеется 267 зарядных станций, в Минске – 171. К концу года планируется ввести в эксплуатацию в стране где-то 430 зарядных станций, и в Минске будет около 300 зарядных станций. На сегодня на станции заправиться равносильно зарядке мобильного телефона. Владелец электрокара приезжает на зарядную станцию, выбирает нужный connector, вставляет в электромобиль, нажимает на старт – и зарядка пошла. Это всё пока бесплатно. В ближайшее время, возможно, концу этого месяца уже будет платная зарядка».

Работы над внедрением электромобилей связаны с проектом первой в стране атомной электростанции. Страна готовится к повсеместной электрификации. Уже активно развивается общественный транспорт, работающий на электричестве.

Три года назад в Могилёвском троллейбусном парке появились два электробуса: подарок от побратитма – китайской провинции Хунань к 750-летию города. Владимир Панченко – среди водителей-счастливчиков, которым доверили управлять новой техникой.

Владимир Панченко, водитель автомобиля службы организации движения Могилевского филиала «Троллейбусный парк №1» предприятия «Могилевоблавтотранс»: «Очень довольны: даже есть такие пассажиры, которые специально ждут, они знают, что мы ездим в основном в одно и то же время, и вот они ожидают, чтобы проехать именно в комфорте. Кондиционер – летом, зимой – печь».

Электробусы на маршруте каждый день. За время эксплуатации каждый проехал 140 тысяч километров. Техника надежная – меняли только расходники. Электрокары легко маневрируют, если надо объехать затор, и готовы конкурировать с автобусами и маршрутками экологичностью и доступностью.

Сергей Монастыренко, директор Могилевского филиала «Троллейбусный парк №1» предприятия «Могилевоблавтотранс»: «У нас основные виды затрат – это электроэнергия, и годы эксплуатации показали: почти 40% экономия электробуса по сравнению с троллейбусом. Кроме всего прочего, еще тариф на оплату электроэнергии меньше на 3 копейки».

Позеленение мирового автопрома – это уже не новость. Почти у каждого автоконцерна сегодня есть машины с электро- или гибридными двигателями. И даже во время пандемии их продажи увеличились на 50% на фоне резкого снижения покупок новых авто с бензиновыми и дизельными моторами. По самым амбициозным прогнозам, через 5 лет электропарк в Беларуси достигнет 100 тысяч машин. Теперь уже официально: с номерами зеленого цвета.





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