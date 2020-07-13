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Зеленые номера для электромобилей стали выдавать в Беларуси. Какие ещё бонусы ждут владельцев экотранспорта?
Источник материала: ОНТ
В Беларуси начали выдавать специальные автономера для электромобилей. Сейчас активно обсуждаются особые меры популяризации нового экологичного транспорта. Инфраструктура – для машин, льготы – для их владельцев. Введение отличительных номерных знаков – тоже один из таких шагов.
Машину могилевчанина Степана теперь узнаешь из тысячи. И не потому, что у него достаточно редкий на наших дорогах импортный электромобиль. Изюминка – это необычные номера госрегистрации. Они зеленые. И пока единственные во всей Могилевской области.
Новый цвет номеров сделает экологичный транспорт узнаваемым. Идея МВД и должна стать началом серьезной работы по популяризации автомобилей с электродвигателем. Беларусь намерена активно пересаживаться на электромобили ближайшие пять лет. Такую задачу поставил Президент и даже подписал указ о преференциях. Отныне белорусам не нужно платить растаможку и НДС при ввозе электрокаров для личного пользования. Парковка для них бесплатная, а в планах – еще и разрешение пользоваться выделенной полосой, оставляя позади машины с двигателями внутреннего сгорания.
Статистика показывает: продажи электромобилей во всем мире растут на 50-70% в год. Беларусь старается не отставать от мировых трендов. Но количество электрокаров в нашей стране пока невелико – около полутысячи. Отсутствие спроса на экологичный транспорт связывают с высокой ценой и малым числом быстрозарядных станций.
Работы над внедрением электромобилей связаны с проектом первой в стране атомной электростанции. Страна готовится к повсеместной электрификации. Уже активно развивается общественный транспорт, работающий на электричестве.
Три года назад в Могилёвском троллейбусном парке появились два электробуса: подарок от побратитма – китайской провинции Хунань к 750-летию города. Владимир Панченко – среди водителей-счастливчиков, которым доверили управлять новой техникой.
Электробусы на маршруте каждый день. За время эксплуатации каждый проехал 140 тысяч километров. Техника надежная – меняли только расходники. Электрокары легко маневрируют, если надо объехать затор, и готовы конкурировать с автобусами и маршрутками экологичностью и доступностью.
Позеленение мирового автопрома – это уже не новость. Почти у каждого автоконцерна сегодня есть машины с электро- или гибридными двигателями. И даже во время пандемии их продажи увеличились на 50% на фоне резкого снижения покупок новых авто с бензиновыми и дизельными моторами. По самым амбициозным прогнозам, через 5 лет электропарк в Беларуси достигнет 100 тысяч машин. Теперь уже официально: с номерами зеленого цвета.
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Зеленые номера для электромобилей стали выдавать в Беларуси. Какие ещё бонусы ждут владельцев экотранспорта?
В Беларуси начали выдавать специальные автономера для электромобилей. Сейчас активно обсуждаются особые меры популяризации нового экологичного...
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