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Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Будущее у этой тихой деревеньки Михайлов, говорят местные, есть, хоть и после Чернобыля она буквально вымерла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя время в родные места люди все же стали возвращаться. Сегодня здесь 17 домов.
В одном из них живет хозяйка Людмила Чеботарь. В Беларусь приехала из Молдовы. И вот уже прошло 30 лет. За это время успела обжиться. И не только. Занялась и прибыльным делом – агротуризмом. Хороший пример, что и в деревне можно «развернуться». Было бы желание.
Людмила Чеботарь, хозяйка агороэкоусадьбы:
Кшиштоф Шершун – постоялец агроусадьбы Людмилы. В Беларусь приехал из Польши по работе. Здесь у нас помогает строить зерносушилки для сельхозпредприятий.
Кшиштоф Шершун, житель Польши:
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Новости Беларуси. Будущее у этой тихой деревеньки Михайлов, говорят местные, есть, хоть и после Чернобыля она буквально вымерла, сообщили в программе Новости «24...
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