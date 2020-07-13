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Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

13.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Будущее у этой тихой деревеньки Михайлов, говорят местные, есть, хоть и после Чернобыля она буквально вымерла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Спустя время в родные места люди все же стали возвращаться. Сегодня здесь 17 домов.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

В одном из них живет хозяйка Людмила Чеботарь. В Беларусь приехала из Молдовы. И вот уже прошло 30 лет. За это время успела обжиться. И не только. Занялась и прибыльным делом – агротуризмом. Хороший пример, что и в деревне можно «развернуться». Было бы желание.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Людмила Чеботарь, хозяйка агороэкоусадьбы:
Если человек хочет жить хорошо, то, естественно, надо возрождать те места, которые пострадали после чернобыльской аварии. Мы их возрождаем именно тем, что открываем какие-то агороусадьбы, стараемся, чтобы деревня процветала, понимаете. И при этом участвует в этом вся деревня. Даже пусть агроусадьба одна в деревне находится, но яйца домашние я покупаю у одной женщины, которая держит курей, сыр домашний я покупаю у женщины, которая держит три коровы. И все такое домашнее можно купить у местных жителей. И им прибыль, и мне хорошо.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Кшиштоф Шершун – постоялец агроусадьбы Людмилы. В Беларусь приехал из Польши по работе. Здесь у нас помогает строить зерносушилки для сельхозпредприятий.

Деревня Михайлов после чернобыльской аварии буквально вымерла. Как возрождают пострадавшее место

Кшиштоф Шершун, житель Польши:
Я в Беларуси уже был раньше, уже мы строили. Каждый раз прекрасно, все нравится. Много комаров, значит, нет химии. Здесь находится озеро небольшое, но много рыбы. Мужики ходят с лодками, ловят, мы кушаем.

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Новости Беларуси. Будущее у этой тихой деревеньки Михайлов, говорят местные, есть, хоть и после Чернобыля она буквально вымерла, сообщили в программе Новости «24...
 
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