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«Давайте я заплачу вам»: обнародовано видео разговора Ефремова с полицейским после ДТП

13.07.2020 22:56 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Давайте я заплачу вам»: обнародовано видео разговора Ефремова с полицейским после ДТП

В эфире телеканала «Россия 1» показали запись с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которой актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому. 

Видео снято сразу после смертельного ДТП в Москве. «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», – говорит Ефремов на записи.  

Авария произошла на Садовом кольце вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную, затем выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Находившийся за его рулем курьер интернет-магазина Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм. 

Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Михаила Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 

ФОТО: topnews.ru

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В эфире телеканала «Россия 1» показали запись с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которой актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому.  Видео...
 
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