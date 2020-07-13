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«Давайте я заплачу вам»: обнародовано видео разговора Ефремова с полицейским после ДТП
Источник материала: ОНТ
В эфире телеканала «Россия 1»
Видео снято сразу после смертельного ДТП в Москве. «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги», – говорит Ефремов на записи.
Авария произошла на Садовом кольце вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем автомобиле пересек двойную сплошную, затем выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Находившийся за его рулем курьер интернет-магазина Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Михаила Ефремова посадили под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
ФОТО: topnews.ru
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В эфире телеканала «Россия 1» показали запись с нательной камеры сотрудника ГИБДД, на которой актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому. Видео...
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