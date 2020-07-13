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В Минске Suzuki протаранил Renault и перевернулся на крышу
Источник материала: Tut.by
Легковушка опрокинулась на крышу на столичной улице Старовиленской,
Происшествие случилось днем 13 июля. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Suzuki ехал со стороны улицы Коммунистической в направлении улицы Сторожевской. Около дома № 49 на улице Старовиленской он врезался в остановившийся Renault, после чего произошло опрокидывание Suzuki.
В результате ДТП водитель Suzuki получил различные травмы и был доставлен в больницу.
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Происшествие случилось днем 13 июля на улице Старовиленской.
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