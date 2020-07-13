В Минске Suzuki протаранил Renault и перевернулся на крышу

Источник материала: Tut.by

Легковушка опрокинулась на крышу на столичной улице Старовиленской, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Происшествие случилось днем 13 июля. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Suzuki ехал со стороны улицы Коммунистической в направлении улицы Сторожевской. Около дома № 49 на улице Старовиленской он врезался в остановившийся Renault, после чего произошло опрокидывание Suzuki.

В результате ДТП водитель Suzuki получил различные травмы и был доставлен в больницу.