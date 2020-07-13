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В Минске Suzuki протаранил Renault и перевернулся на крышу

14.07.2020 06:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легковушка опрокинулась на крышу на столичной улице Старовиленской, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Происшествие случилось днем 13 июля. Предварительно установлено, что 54-летний водитель Suzuki ехал со стороны улицы Коммунистической в направлении улицы Сторожевской. Около дома № 49 на улице Старовиленской он врезался в остановившийся Renault, после чего произошло опрокидывание Suzuki.

В результате ДТП водитель Suzuki получил различные травмы и был доставлен в больницу.

 
 
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Происшествие случилось днем 13 июля на улице Старовиленской.
 
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