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Алексей Авраменко о строительстве моста через Сож: «Это уникальная конструкция»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый 500-метровый мост через Сож. Напрямую сооружение связывает территории правого и левого берега реки (долгое время левобережцам – а это жители 8 деревень – на другую сторону приходилось добираться в объезд), два юго-восточных района области – Славгородский и Краснопольский. Ко всем плюсам новый мост это еще и про улучшение транзита с соседкой Россией.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
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Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не...
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