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Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века. До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И мы вот такой мосток построили. Думаю: ну, будут телепаться лет 5. Они почти за полтора года построили этот мост. Притом красавец-мост, сами спроектировали. И тогда я понял, что у нас есть крепкие мостовики, строители, которые способны не только в Беларуси, но и за пределами нашей страны оказывать строительные услуги, строить такие мосты.
Президенту докладывают: в ближайшие 3 года в Беларуси возьмутся еще за 18 мостов
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Александр Лукашенко про мост через Сож: «Мы вместе должны поблагодарить наших строителей, мостовиков»
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы ни в коем случае не...
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