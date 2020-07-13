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Принс, Паре и Тэйлор заключили контракты с минским «Динамо» на пониженных условиях

13.07.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает комплектовать состав к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Принс, Паре и Тэйлор заключили контракты с минским «Динамо» на пониженных условиях

Сегодня контракты на пониженных условиях с клубом заключили нападающие Шейн Принс и Франсис Паре, а также голкипер Дэнни Тэйлор. Генеральный директор «зубров» Дмитрий Басков объяснил это непростым финансовым положением.

Принс, Паре и Тэйлор заключили контракты с минским «Динамо» на пониженных условиях

Ранее главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров заявил, что заинтересован в услугах иностранных хоккеистов минского «Динамо» в национальной команде. В прошлом сезоне Паре по системе «гол+пас» набрал 20 очков в 52 матчах. У Принса – 29 балов в 55 встречах регулярного сезона. На счету Тэйлора – 20 поединков и чуть более 86 % отраженных бросков.

Люди в материале: Франсис Паре, Шейн Принс, Дэнни Тэйлор, Дмитрий Басков, Михаил Захаров

 
 
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает комплектовать состав к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Сегодня контракты на пониженных условиях...
 
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