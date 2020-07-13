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В Гродно завершается строительство нового общежития для студентов

13.07.2020 22:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Гродно завершается строительство нового студенческого общежития. В здании сейчас идут отделочные работы, а в комнаты начинают завозить мебель. 

Работа кипит и во дворике. Здесь оборудуют площадки для стритбола, волейбола, мини-футбола. Объект долгожданный. О новом доме молодежь просила Главу государства во время его визита в Купаловский университет осенью 2018-го. Объект включили в республиканскую инвестпрограмму. Общежитие станет самым современным и одним из крупнейших в области. Рассчитано более чем на тысячу человек. Блоки больше напоминают квартиры. В каждом – три комнаты, кухня, санузел, кладовка. Строителям помогают сами студенты – студотряды каждый день наводят чистоту в своем новом доме. 

Мария Гусева, командир студотряда: «Мы здесь убираем, помогаем рабочим. Здесь приятно работать, все очень  приветливые, готовы помочь. Здесь и современно, и модно, и все оборудовано. И ванная, и кухня, я бы не против здесь поселиться». 

Василий Сенько, проректор по воспитательной работе ГрГУ имени Я.Купалы: «Важность этого объекта для наших студентов архибольшая. У нас 4 общежития. Проектная мощность четырех общежитий – 1185 мест. А это одно общежитие на 1030 мест. То есть, практически количество мест для проживания студентов удвоилось. И мы выходим на 75-80% обеспеченности койко-местами наших студентов».  

Строительные работы на объекте идут с опережением графика почти на полгода. Первые постояльцы заселятся в общежитие уже до конца лета.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно завершается строительство нового студенческого общежития. В здании сейчас идут отделочные работы, а в комнаты начинают завозить мебель.  Работа кипит и...
 
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