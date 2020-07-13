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В Гродно завершается строительство нового общежития для студентов
Источник материала: ОНТГродно завершается строительство нового общежития для студентов" class="one-news__figure-img">
В Гродно завершается строительство нового студенческого общежития. В здании сейчас идут отделочные работы, а в комнаты начинают завозить мебель.
Работа кипит и во дворике. Здесь оборудуют площадки для стритбола, волейбола, мини-футбола. Объект долгожданный. О новом доме молодежь просила Главу государства во время его визита в Купаловский университет осенью 2018-го. Объект включили в республиканскую инвестпрограмму. Общежитие станет самым современным и одним из крупнейших в области. Рассчитано более чем на тысячу человек. Блоки больше напоминают квартиры. В каждом – три комнаты, кухня, санузел, кладовка. Строителям помогают сами студенты – студотряды каждый день наводят чистоту в своем новом доме.
Строительные работы на объекте идут с опережением графика почти на полгода. Первые постояльцы заселятся в общежитие уже до конца лета.
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В Гродно завершается строительство нового студенческого общежития. В здании сейчас идут отделочные работы, а в комнаты начинают завозить мебель. Работа кипит и...
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