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Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож. По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До этого в летнем сезоне люди пользовались понтонной переправой. А с наступлением холодов длина пути в объезд составляла более 100 километров. Теперь, чтобы попасть с одного берега на другой, необходимо преодолеть всего 500 метров. Красную ленту новой переправы разрезал лично глава государства.
Открытие моста в Славгородском районе стало хорошим поводом обсудить развитие юго-востока Могилевской области в целом: это и строительство инфраструктуры, и приведение в порядок местных дорог, и улучшение туристической привлекательности. К слову, благодаря новому мосту через Сож, открылся удобный путь к одной из главных достопримечательностей региона – Голубой криницы. Этой возможностью не преминул воспользоваться и Президент, посетив источник с целебной водой.
Восточный городок Славгород не такой уж и большой. Почти 8 тысяч населения. И в каждой семье приезд Президента обсуждали и ждали. И одна из причин – открытие долгожданного моста.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Возводили переправу без малого 3 года. План построить мост был еще во времена Союза — середине 80-х. Но из-за аварии на ЧАЭС бумаги отложили в долгий ящик.
Добраться с берега на берег можно было по понтону и только начиная с весны. Осенью конструкцию убирали. Захотелось на другой берег – 100 километров в объезд.
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Президенту докладывают: в ближайшие 3 года в Беларуси возьмутся еще за 18 мостов. Речь о сложных конструкциях, у главы государства есть поручение.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не откладывали в сторону и вопрос с дорогами в стране. Тем более сегодня почти у каждого второго белоруса – автомобиль. Глава государства интересуется, как обстоят дела с направлением Витебск – Орша, с подъездами к Полоцку. И здесь же всех ориентирует в будущую пятилетку привести в порядок дороги местного значения.
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Славгородский район – один из в небезызвестном списке программы развития юго-восточного региона Могилевской области. Которую создавали именно для того, чтобы развивать территории, второе – повышать уровень жизни людей. Уже во многом и многим она помогла, но работу надо продолжать и дальше. А в будущей пятилетке программу и вовсе стоит задача реализовать.
С визитом в Славгородском районе Александр Лукашенко был весной 2015 года. Тогда тоже говорили о реабилитации пострадавших земель от ЧАЭС, возвращении их к нормальной жизни. Ведь у региона хороший потенциал.
Местный пчеловод Игорь Борутенко торгует у Голубой криницы. Теперь он более чем уверен: новый мост – новые возможности. И в этой фразе правда. Людей у источника станет больше (добираться уже проще) да и продажи здесь, у Синего колодца, наладятся.
Игорь Борутенко, пчеловод:
И то, какой будет наша малая родина, зависит от каждого из нас. На Славгородчине не отрицают: работы впереди еще очень много. В свое время авария на ЧАЭС здесь очень постаралась. Особенно левобережье Сожа пострадало сильно.
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного Совета депутатов:
Агротуризм, а именно его развитие, – еще одна нить, идущая от нового моста. Когда с инфраструктурой уже получше, то можно и бизнес свой начать. А можно и просто на пустующем клочке земли обустроить уютную дачу.
Да, проделанная работа в районе видна. Но двигаться есть еще куда. Ведь здесь тоже живут люди – умные и талантливые, здесь тоже своя жизнь, которая должна быть не хуже, чем в больших городах.
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Открытие моста, ремонт дорог и развитие юго-востока региона. Подробности рабочей поездки Александра Лукашенко в Славгородский район
Новости Беларуси. В Славгородском районе открыли новый мост через Сож. По сути, это историческое событие, которого местные жители ждали с 80-х годов ХХ...
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