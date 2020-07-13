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На скамье подсудимых – 20 человек. В Минске состоялся суд по делу о договорных матчах

13.07.2020 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деле о договорных матчах в белорусском спорте поставлена точка. 13 июля суд Московского района Минска огласил приговор всем обвиняемым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На скамье подсудимых оказались сразу 20 человек.  

На скамье подсудимых – 20 человек. В Минске состоялся суд по делу о договорных матчах

Самое суровое наказание получил экс-защитник «Нафтана» и «Орши» Алексей Козлов. Он единственный, кто получил реальный срок заключения. Его приговорили к двум годам колонии усиленного режима. После оглашения решения он был взят под стражу прямо в зале суда.

Еще одни экс-футболисты Виктор Боровицкий и Виталий Ланько получили четыре и три года соответственно с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Остальные фигуранты дела получили от полугода до трех лет общественных работ.

На скамье подсудимых – 20 человек. В Минске состоялся суд по делу о договорных матчах

В деле рассматривались 16 договорных футбольных матчей и один волейбольный.

Люди в материале: Виктор Боровицкий, Виталий Ланько, Алексей Козлов

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В деле о договорных матчах в белорусском спорте поставлена точка. 13 июля суд Московского района Минска огласил приговор всем...
 
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